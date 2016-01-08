综述：美国12月就业市场料相对稳健 尽管经济走势放缓

路透华盛顿1月8日 - 美国雇主12月可能维持了相对强劲的雇聘速度，暗示近期制造业引领的经济成长大幅放缓可能只是暂时现象。

路透对分析师的调查显示，12月非农就业岗位或增加20万个，略低于11月增加的21.1万个。失业率料持稳于七年半低位5%。

若就业报告强劲，将缓解人们对经济状况的担忧，近期经济走势疲弱主要是在制造业和出口行业，这些行业因强势美元及全球需求低迷而受创。

企业削减库存及能源企业减少支出亦造成不利影响。

“美国经济具有两面性。国内产业继续推动就业增长。制造业疲弱势头有扩散至服务业的风险，但我们认为现在还不会，”渣打银行资深分析师Thomas Costerg表示。

在制造业、建筑业支出和出口增长的疲软报告发布之后，本周分析师下调了他们对第四季度经济增幅的预估，下调幅度达到整整一个百分点，增长环比年率最低下调至0.4%。去年第三季度美国经济增长率为2%。

备受关注的美国劳工部就业报告将于周五美东时间上午8:30公布(1330GMT)，可能会给全球股市带来喘息之机。本周全球股市因中国经济放缓迹象出现大幅挫跌。

虽然就业市场的韧性将支持美国联邦储备委员会(美联储/FED)3月再次升息，但分析师称由于金融市场震荡，且政策制定者担忧低通胀，美联储可能会在更长时间内按兵不动。

美联储上月将隔夜利率提高了0.25个百分点至0.25-0.50%，是近10年首次升息。外界认为，美联储已不可能在本月的会议上再次展开升息行动。

**关注通胀**

“美联储关注焦点已从就业市场转向通胀的实际进展，”Moody's Analytics资深分析师Ryan Sweet表示，“美联储3月是否升息将取决于金融市场状况，以及核心通胀率向2%目标迈进的情况。”

因此，薪资增长情况将备受关注。周五公布的就业报告料将显示，12月平均时薪增加0.2%。

薪资同比增幅可能从11月的2.3%最高升至2.8%，但分析师表示，增速加快主要是因为2014年12月薪资异常疲弱。

然而，随着劳动市场进入充分就业，薪资增长到年中料将加速。

“2016年最重要的发展将是薪资增幅加速迈向3%关卡。如果薪资加速成长，美联储暂停或中止政策正常化过程的门槛将会提高，”苏格兰皇家银行首席分析师Michelle Girard表示。

今年受到密切关注的还有劳动参与率。目前该比率徘徊在40年低位附近。

外界担心，除非薪资增加吸引更多美国人重返劳动力大军，否则随着劳动力供应减少，持续偏低的劳动参与率可能会损及就业增长。

12月就业岗位增长可能集中于服务业，而制造业和矿业则可能削减更多就业岗位。

自2014年12月见顶以来，矿业就业岗位已经减少12.3万个，而油价CLc1本周跌至11年低位后，就业岗位料将进一步减少。

油田技术服务公司斯伦贝谢(Schlumberger)(SLB.N)2015年宣布裁员2万名，上月又宣布了新一轮裁员。该公司预计，今年钻探活动将持续放缓。

异常温暖的天气可能会提振建筑业、休闲业和酒店业的就业。在线销售热络可能会刺激快递服务业增加招聘。

由于天气温暖抑制了冬装销售，零售业就业情况仍是一个未知数。(完)