美国11月非农就业岗位料仍稳健增长 但薪资增幅仍不高

路透华盛顿12月5日 - 美国就业成长在11月可能稍许增速，但薪资增幅很可能保持温和，给予美国联邦储备委员会(美联储/FED)空间，可以直至明年晚些时候维持利率在近零水准不变。

据路透调查，美国非农就业岗位继10月增加21.4万个之后，11月可能增加23万个。不过，季节性雇聘活动可能变化很大。

预计失业率持稳在六年低位5.8%。

11月将是美国就业岗位连续第10个月扩充规模超过20万个，也是1994年以来如此表现的最长时间，进一步确认美国经济经受住中国和欧元区经济放缓、以及日本经济衰退的考验。

“美国经济是矬子里拔将军，” Moody’s Analytics的资深分析师Ryan Sweet称。

美国劳工部将在周五1330GMT时公布备受关注的就业报告。

从制造业到汽车业的销售数据均显示经济充满动能。

但劳动市场情况改善尚未刺激薪资成长加快脚步，而薪资增长将是美联储决定首次升息时间点的关键因素。

11月平均时薪料增加0.2%，较上年同期成长2.0%。这远低于分析师认为可以让美联储放心将指标隔夜利率自零上调的3%以上水准。

**美联储不急于升息**

“薪资增速偏低的情况，为美联储认为不急于升息的看法提供依据，”渣打银行驻纽约分析师Thomas Costerg表示。

许多分析师预期美联储要等到明年中才会升息。

薪资增长疲软一直被归因于多项因素，包括劳动市场闲置以及低报酬工作岗位充足，尤其是在零售、休闲和酒店业。低报酬岗位通常在就业增长中占主导地位。

但随着就业市场逐渐趋紧，预计明年薪资增长将加速。

“我们预计薪资未来将增长，人力资源公司数月来一直报告称，各企业更愿意为他们需要的员工增加工资，”RBS首席分析师Michelle

Girard称。

11月非农就业报告细节料将乐观。美联储主席叶伦追踪的衡量就业市场闲置状况的多数指标似乎已进一步改善。

各行各业料将普遍出现就业增长，与近期趋势相符。民间部门就业料增加21.8万个岗位，零售和运输业增长强劲，反应假期旺季企业增聘人手。

预计政府部门就业增加1.2万个岗位。(完)

(编译 田建华/戴素萍/于春红; 审校 艾茂林/张涛)

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