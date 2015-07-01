综述：美国民间就业岗位增幅创六个月来最大 制造业活动加速扩张

路透华盛顿7月1日 - 美国6月间就业岗位增幅为六个月来最大，制造业活动加速扩张，是经济在首季萎缩后累积强劲动能的最新迹象。

周三公布的另一些数据显示，上月汽车销售仍然强劲，5月建筑支出增至逾六年半来最高，进一步擦亮成长前景。

近期公布的一系列乐观数据巩固了美国联邦储备委员会(FED/美联储)将在9月升息的观点，但基于市场的预测工具则预计，联储要到今年底，甚至是明年才升息。

民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国6月民间就业人数增加23.7万人，创去年12月以来最大增幅，轻松超过路透调查的分析师预测增加21.8万人。

5月民间就业人数上修至增长20.3万人，初值为20.1万，为2014年1月以来最小增幅。6月就业岗位增幅是自3月增长放缓至14个月低位后连续第三个月加速增长。

“美国就业机器仍处于高档位，”穆迪分析的首席分析师Mark Zandi在一份声明中称，“目前就业岗位的强劲增幅是吸收适龄工作人口增长所需的两倍。”

该数据是ADP与穆迪分析联合编制的。周四美国政府将公布更全面反应就业市场状况的非农就业报告。

一项路透调查显示，分析师预计6月非农就业岗位增加23万，5月为急增28万。失业率将下降0.1个百分点，至七年低位5.4%。

另外，美国供应管理协会(ISM)周三表示，6月全国制造业活动指数自5月的52.8升至53.5，为1月以来最高。路透调查中分析师预期为53.1。

数据高于50表明制造业活动扩张。上月ISM指数增长是制造业表现令人鼓舞的迹象。之前，美元走强和能源价格回落使美国制造业举步维艰。

上月新订单分项指数攀升至56.0，5月为55.8。

美国商务部公布，美国5月建筑支出上升0.8%，年率为1.036万亿美元，为2008年以来最高水平。预估为上升0.5%。4月建筑支出修订后为增长2.1%，前值为增长2.2%。

继强劲的消费者支出、消费者信心和楼市数据后，建筑支出数据进一步暗示，国内生产总值(GDP)在首季萎缩0.2%后加速成长。

今年年初，恶劣天气、港口营运受扰、美元走强以及能源企业减支等因素重创美国经济。今日的数据公布后，美国股市扩大涨幅，公债价格走低，美元指数上扬。

上月ADP就业岗位增长，其中小企业和服务行业的增幅居前。员工总数不到50人的企业的就业岗位12万个，服务业就业岗位增加22.5万，为自11月以来最大增幅。

其他行业的就业岗位也显示出强劲增长的势头，其中包括专业和企业服务行业增加6.1万，也为12月以来最大增幅。贸易、交通运输行业和公用事业行业就业岗位增加5万个，保持了5月的增幅。

今日稍早，美国抵押贷款银行协会(MBA)公布，6月26日止当周经季节调整后的抵押贷款申请活动指数下降4.7%。因利率升至2014年10月以来最高。MBA经季节调整后的再融资申请指数下降5.2%至2014年12月以来最低水准。购房贷款申请指数下降4.1% 。

美国6月汽车销售预计将增长约5%，卡车和运动型多功能车的增速将再度超过轿车，受助于汽油价格偏低。汽车销售是反应每月消费者支出状况的早期指标。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。