分析：美国就业持续增长 但恐难作为升息的确切依据

路透华盛顿7月2日 - 美国周四公布的就业报告有好有坏，或许无法让美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦得到劳动市场复苏的“确切证据”。叶伦希望先见到劳动市场复苏，之后才升息。

6月就业报告显示，就业岗位小幅增加，但薪资未见成长，劳动参与率再度下降，此外，一些受到叶伦密切关注的经济疲弱环节未见改善。

比如，非自愿兼职工作人数和前一个月差不多，过去三个月都维持在650万人左右。

就这些数据本身而言，或不足以阻止美联储在多数人预期的9月份升息。然薪资没有成长这一点，与美联储官员所希望的情况尤其相悖。

投资者将升息的预期时间往后延至2016年，他们本已怀疑美联储是否会在欧元区动荡之际升息。

“薪资成长未有持续加快脚步，可能促使美联储不断推迟首次升息的时间，”Capital Economics的美国资深分析师Paul Dales表示。

但随着就业市场持续成长，失业率可能接近充分就业水平，“9月升息可能性仍高，”Dales并表示。

6月非农就业岗位增加22.3万，数据仍被视为表现稳健，且高于年内迄今的平均水平。失业率由5.5%下滑至5.3%，已处在美联储官员预估年底将达到的区间之内。

不过，失业率下降系因劳动市场的就业参与率从62.9%降至62.6%。计算失业率时，并不会将退出劳动力市场的人数考虑在内。

美联储官员受到过去一年就业参与率已然企稳的鼓舞，将之视为经济复苏已惠及更多就业领域，并激励人们就业或开始求职的证据。

安联驻加州首席经济顾问埃里安(Mohamed El-Erian)表示，这股下滑趋势“令人烦恼”，“将引发经济长期停滞的争论及对9月升息的质疑”。

长期失业人数由预估的250万降至210万左右，减少将近40万人，可能会让美联储感到宽慰。但从这项月度报告中，根本无法看出其中有多少人找到工作，以及有多少人退出劳动力大军从而导致就业参与率下滑。

美国劳工统计局官员警告不要过度解读就业报告中较细小的项目，这类以月度调查为基础的项目，波动性可能较大。

不过对美联储来说，6月就业报告充其量只能说是模糊不清。报告可能引发对美国充分就业率是否已经下滑的论战--若是如此，便能解释薪资增长为何依旧疲弱，并动摇美联储的一个主要目标。

除了6月就业成长温和之外，4、5两月被视为表现强劲的数据也遭下修。

“显然，经济继续使劳工陷入不利境地，”经济政策研究院(Economic Policy institute)的Elise Gould表示，“美联储需要保持当前路线，这一点显而易见。”(完)

(编译 戴素萍/陈宗琦；审校 王丽鑫/许娜)

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