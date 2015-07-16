综述：美国一周初请失业金和房屋数据胜预期 经济稳步增长

路透华盛顿7月16日 - 上周美国初请失业金人口减少幅度好于预期，且7月住宅建筑商信心创逾九年半高点，这均表明经济具有动能。

就业市场稳健和房屋市场持坚，在周四的报告中得到进一步证实，暗示经济将足以强劲到支持可在今年加息。不过制造业表现仍欠佳。

“整体来看，经济仍朝着正确的方向前进。我们认为美国联邦储备委员会(美联储/FED)在今年年底前将会两度加息，从9月便开始。”纽约RDQ Economics首席经济分析师John Ryding说道。

美联储主席叶伦周三称，联储今年仍处在走向升息的轨道上。

劳工部公布，截至7月11日的当周初请失业金人数经季节调整后减少1.5万人，降至28.1万。这结束了此前连续三周上升的局面。

分析师先前预测上周初请失业金人数降至28.5万人。但在夏季阶段，初请失业金人数往往波动较大，因为汽车厂商一般会在此时关闭组装厂进行年度设备更新。劳工部一名官员表示，该数据并没有异常之处。

有些汽车厂商维持正常生产，这可能让政府用来消除数据季节性波动的一个模型失灵。被视为更能反映就业市场趋势的初请失业金人数四周均值，上周增加3,250人，升至282,500人。

这是四周均值连续第16周保持在30万以下，这个水准通常说明就业市场增强。

美元指数上升，短期美国公债价格下跌。希腊议会通过撙节计划，花旗集团(C.N)发布八年来最高的季度获利，激励美国股市上涨。

**制造业仍然滞后**

美国就业市场趋于紧俏，失业率从2009年末的峰值下降了4.7个百分点至当前的5.3%，接近多数美联储官员认为符合充分就业的程度。

周四公布的数据显示，7月4日止当周续请失业金人数减少11.2万人至222万，表明一些长期失业者找到工作。

就业市场改善有助提振楼市。7月全美住宅建筑商协会(NAHB)/富国房屋市场指数为60，为2005年11月以来最高。

6月经上修后的该指数也为60，原为59。读数高于50表示认为市况良好的建筑商人数多于认为市况不佳的建筑商人数。该指数自2014年6月来一直在50或以上。

本月建筑商保持了对当前和未来销售的乐观看法，但衡量潜在买家流量的一项指标从五个月高点下滑。

“这进一步证明房屋市场正在走强，”High Frequency Economics的首席美国分析师Jim O'Sullivan表示。

但制造业继续表现落后。美国费城联邦储备银行周四公布的数据显示，美国大西洋沿岸中部地区7月制造业指数为5.7，路透访问分析师预期为12.0，6月为去年12月来最高的15.2。数据高于零表明该地区制造业活动扩张。调查覆盖宾夕法尼亚州东部、新泽西州南部和特拉华州。

美元升值和原油价格下挫，一直让制造业饱受打击。

“该数据凸显其它制造业领域指标所呈现的趋势，这些指标都表明美国制造业活动持续低迷，”纽约道明证券(TD Securities)的副首席分析师Millan Mulraine表示。

“虽然我们相信，随着各种不利因素的消退，今年稍晚该产业应该会出现有意义的反弹，但这种情形发生的时机似乎变得更远了。”

费城联邦储备银行新订单分项指数本月急剧下降，出货指数亦是如此。库存萎缩，而衡量工厂雇用的指数则自1月以来首次变成负值。

初请失业金数据图表：link.reuters.com/dah52w

美国房屋建筑商信心：link.reuters.com/sys62w

(完)

(编译 孙茉莉/张涛/张荻；审校 李婷仪/李爽)

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