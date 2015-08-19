焦点：就业强但通胀弱 让美联储升息问题变复杂--会议记录

路透华盛顿8月19日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)官员上月普遍认同，经济正在接近应该升息的状况，但担心通胀低迷及全球经济疲软构成的风险太大，所以不能承诺升息。

周三公布的会议记录显示，只有一名美联储决策者在7月28-29日会议上准备投票支持升息，而其他部分决策者“认为已达到或有信心将很快达到可以开始上调联邦基金利率目标区间的经济状况”。

“多数委员认为尚未达到适合收紧政策的状况，但表示正在接近那个点，”会议记录显示。

另外，“多位委员”认同美国经济接近充分就业，这促使联邦公开市场委员会(FOMC)在会后声明中表示，仅需要看到就业市场进一步“有所”改善后就会升息。

但这种感觉被明显普遍存在的一些担忧抵消，包括通胀低迷、薪资增长乏力以及六年的复苏仍未能使通胀率更加接近美联储的2%目标。

“几乎所有委员...需要看到更多证据来表明，经济已很强劲，就业市场状况也很稳定，足以让他们有理由相信，中期内通胀率将回升至该委员会的长期目标，”会议记录显示。

美联储已表示，希望对通胀前景有“相当大的信心”，然后才会升息。

在会议纪录公布后，长期美国公债收益率(殖利率)下跌，美国股市收窄跌幅，美元走软，表明投资者认为会议纪录暗示，美联储将对升息持谨慎态度。

不过，鉴于自上次政策会议以来公布的数据显示，就业稳定增长，消费者支出和房屋市场回升，从而证实了美联储对经济增长的看法，因此会议纪录反映了美联储一个月以来的大致看法。

“会议纪录的整体讯息是：我们即将到达升息时点，”UniCredit Research的首席美国经济学家Harm Bandholz写道。

会议纪录并未明确提到可能在9月升息。

**为升息铺路**

几位美联储政策制定者曾公开表示，认为或有合理根据在下个月升息，不过他们还在密切观察就业和其他数据。

据经纪商Tullett Prebon数据，场外交易市场三个月隔夜指数掉期显示，交易商目前预计美联储9月加息的机率为35%，低于周二尾盘的46%。

虽然首次升息对消费者或企业借贷利率影响很小，但这标志着利率进入上升通道，买房购车或使用信用卡支应度假等成本将逐步升高。

美联储7月会议的讨论，似乎为最终升息做了铺垫。美联储开始讨论如何结束当前政策的策略，目前联储仍在将三轮量化宽松所购买债券和其他资产到期的收益进行再投资。

美联储承诺在开始升息后不会立即缩减其资产持有规模。

政策制定者也采取行动梳理其季度经济预估的表述，尤其是同意一旦开始升息，不再需要公布显示官员们认为利率在哪年上升的图表。

这个特殊的图表曾呈现出一边倒的局面，例如6月时，15位委员认为“升息”将发生在今年，只有两位认为会在2016年。(完)

(翻译 王丽鑫/汪红英/张荻； 审校 张涛/许娜/张若琪)

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