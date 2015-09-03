美国就业市场收紧推动薪资增长 中国因素影响隐现-美联储褐皮书

路透华盛顿9月2日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三发布的褐皮书指出，美国就业市场供应吃紧，足以推动某些职业的薪资过去几周小幅增长，但部分企业已经感受到中国经济放缓带来的影响。

褐皮书指出，总体而言，7月到8月中美国多数地区和行业的经济活动继续扩张。

就业市场不断改善的同时，人们担忧中国经济成长前景，这使美联储在考虑最快在本月开始升息时陷入了两难的境地。

尽管多位美联储决策者认为，美国就业市场接近充分就业水平，但中国的现状却让全球经济蒙阴。全球成长放缓的前景重压油价，使美联储设定的2%的通胀目标在一段时间内可能无法实现。

波士顿联储调查的部分企业表示，中国因素拖累其业绩表现。波士顿联储负责汇总其他地区联储提交的数据，并准备此次褐皮书。

“我们调查的很多企业指出，中国是影响业绩的因素之一，但到目前为止，影响不大，”波士顿联储在报告中称，这些企业所指的是中国对制造和信息技术产品，以及服务的需求转弱。

达拉斯联储地区的贷款需求前景更趋谨慎，因低油价和近期中国经济和金融市况的发展。

多数联储地区仍表示，就业市场需求和招聘温和至适度增长。美联储表示，在经济的部分领域，劳动力市场供应收紧带动薪资温和增长。

以里奇蒙联储地区为例，部分医疗保健服务供应商利用签约奖金来吸引人才，服务行业的薪资大幅增加。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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