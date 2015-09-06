综述：美国非农就业岗位增长放缓 但就业市场仍有亮点

路透华盛顿9月4日 - 美国就业增长8月放缓，但失业率降至近七年半低位，工资加速增长，让美国联邦储备委员会(美联储/FED)本月稍晚升息的可能性仍然存在。

劳工部周五称，8月非农就业岗位增加17.3万个，因制造业就业岗位减少幅度创2013年7月来最大，7月非农就业岗位上修为增加24.5万人。8月数据为五个月来最小增幅。

但数据或受到了一项统计偶然事件的影响。这一偶然事件近年来屡次导致8月份的非农就业数据大幅上修。

数据显示的聘雇活动放缓可能没有反映经济的真实状况，失业率下滑0.2个百分点，至5.1%，为2008年4月以来最低。

此外，6月和7月非农就业数据修正值显示，就业岗位增长幅度比初值多了4.4万个，过去三个月平均月增长达到22.1万个。平均时薪增长0.08美元，为七个月来最大增幅，每周平均工时也增加。

“就业数据的确好到足以让美联储在9月升息，”纽约德意志银行全球汇率策略主管Alan Ruskin称。“大问题仍是金融市场波动是否会扰乱计划。”

美股收盘跌逾1%，因升息可能对美股造成打压。美债价格上涨，不过美元指数小幅下跌。

外界认为尽管全球金融市场震荡，中国经济放缓，但这份内容好坏不一的就业报告仍未改变美国经济富有活力的观点，这可能让美联储9月16-17日会议的决策难度提高。

在最近全球股市大跌后，过去一个月金融市场大幅下调9月升息预期。不过美联储副主席费舍尔上周对美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)称，要判断市场动荡是否削弱升息的迫切性，现在仍为时过早。

“面对这份就业报告...美联储恐怕会发现自己身陷不确定性的泥淖中，”德国安联首席经济顾问Mohamed El-Erian称。

**不及预期**

路透调查显示，分析师原预期8月非农就业人口将增加22万人，不过分析师提醒道，政府用来消除数据季节性波动的模型，未能充分反映新学年开始产生的统计干扰因素。

分析师称，雇主8月对政府就业岗位调查的回应率通常偏低，可能导致数据更加混沌。

不过证据显示就业市场趋紧，加上一系列乐观数据，包括汽车销售和楼市数据，说明经济在第二季强劲增长3.7%后，保持势头强劲。

失业率下滑至多数美联储官员认为与稳定低通胀相呼应的区间，可能支持他们对薪资增长将帮助提振通胀升向2%目标的预期。

广义失业率降至10.3%，为2008年6月以来最低。该失业率涵盖想工作但放弃找工作，以及无法找到全职工作而做兼职的人员。

8月建筑业岗位增长3,000个，7月增长7,000个。采矿和伐木就业岗位减少1万个，连续第八个月减少。

该部门今年以来已减少9万个岗位，80%来自支援矿业活动相关的行业。油田技术服务公司斯伦贝谢(Schlumberger)和Halliburton (HAL.N)及其他很多油气行业企业今年宣布数以千计裁员。

制造业岗位减少1.7万个，因金属、机械和食品工业岗位大减，抵消了汽车部门的稳健增长。

平均时薪增长0.3%，较上年同期高2.2%，仍远低于分析师认为是健康增速的3.5%。

每周平均工时增长0.4%，为11月以来最大增幅。工作时间增加及薪资上升令薪资收入上升0.7%。

一些分析师认为，油田服务业的薪资下滑拖累了平均时薪。

不过劳动力市场趋紧，以及几个州及地方政府决定上调最低工资，应最终会转化为薪资增长加速。

沃尔玛(WMT.N)、Target(TGT.N)和TJX Cos (TJX.N)等零售商自年初起已经上调小时工的工资。

“无论今年美联储何时升息，我们预计明年核心通胀将意外偏上档，迫使美联储比市场目前预期更积极的收紧政策，”多伦多Capital Economics首席美国经济分析师Paul Ashworth称。

图表：美国就业报告互动式图表(here)

美国就业市场深入分析互动式图表(here)

(完)

(编译 王丽鑫；审校 张明钧)

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