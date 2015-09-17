综述：美国初请失业金人数降至八周低点 房屋开工在8月继续下滑

路透华盛顿9月17日 - 上周美国初请失业金人数降至八周低点，暗示尽管金融市场环境近日趋紧，但劳动力市场继续呈现增强态势。

虽然周四公布的其它数据显示，8月房屋开工连续第二个月下降，但年率仍居100万户大关之上，暗示房屋市场稳健增长。此外，8月的建筑许可上升。

经济走强的迹象对美国联邦储备委员会(美联储)今年稍晚升息有支持作用，之前美联储在周四决定维持利率于近零水准不变，指因出于对全球经济的担忧。

Markit驻伦敦首席经济学家Chris Williamson表示，“市场现在将转而揣测，12月是下一个美国利率最有可能开始调升的时间。”

“决策‘取决于数据’的美联储将希望看到，从现在到那时，美国非农就业岗位进一步强劲增长，同时有迹象表明，经济成长的步伐未在中国放缓的压力下趋于衰弱。”

劳工部称，截至9月12日当周，初请失业金人数经季节调整后减少1.1万人，至26.4万人。

这是7月18日止当周以来的最佳数据，当时初请失业金人数降至1973年以来最低。初请失业金人数连续第28周低于30万人，这种情况下就业市场通常在增强。

美联储利率决定打压美元兑欧元降至三周低位，美国公债价格上扬。美股在震荡交投中收跌。

有关中国和其他新兴经济体增长的疑虑导致金融市场波动。随后出现的股价下跌、美元续涨和风险息差扩大，导致金融环境有所收紧。

**就业市场增强**

初请失业金数据涵盖期间，政府也在向雇主展开访查以编制9月非农就业报告。8-9月调查期间，初请失业金人数减少1.3万人，说明就业增长速度在8月下降后又有所提高。

就业市场形势在收紧，职缺数量创纪录高位。5.1%的失业率创七年半低点，且在美联储多数官员看来，与较低且稳定的通胀率水平相符。

美联储主席叶伦在利率决议公布后的记者会上承认就业市场改善，但称一些周期性疲弱状况可能持续。

商务部公布的另一份报告显示，8月房屋开工下降3.0%，经季节调整的年率为113万户。

尽管房屋开工下降，但年率仍连续第五个月超过100万户。建筑许可增加3.5%至年率117万户，7月时下降15.5%。

“整体来看2015年楼市持续显现动能，所以8月房屋开工小幅下降并无大碍，”Quicken Loans副总裁Bill Banfield表示。

“独栋房屋开工缓慢但稳定增长，且建筑商信心好转，进一步表明楼市正重新成为经济成长的主要驱动因素。”

就业市场增强，使得之前受到压抑的房屋市场需求得以释出，尤其是年轻人中。周三公布报告显示，9月住宅建筑商信心攀升至近10年来最高。

叶伦表示房屋市场应会有更好表现。

“房屋开工低于潜在人口结构应有水平，尤其是当前的经济正创造就业，有很多人对房屋仍有需求；随着就业市场的改善以及收入增幅提高，房屋市场应该有更好表现。”她说道。

占市场最大份额的独栋房屋开工在8月下滑3.0%，多户房屋开工亦下滑3.0%。但8月独栋房屋建筑许可增加2.8%至2008年1月来最高。多户房屋建筑许可增加4.7%。

第三份报告显示，制造业处境仍艰困，备受美元升值和全球需求疲弱影响。

费城联邦储备银行公布数据显示，9月制造业指数下降至负6.0，为2013年2月来最低水准，8月为正8.3。数据低于零表明该地区制造业活动萎缩。

美国初请失业金图表：link.reuters.com/dah52w

美国房屋开工： link.reuters.com/mek83w

经常帐，贸易收支：link.reuters.com/jeg77v

(完)

(编译 郑茵/王丽鑫/李爽/孙茉莉; 审校 徐文焰/张若琪)

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