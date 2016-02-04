综述：美国初请失业金和企业计划裁员人数增加 就业市场亮起红灯

路透华盛顿2月4日 - 上周美国初请失业金人口增幅超预期，暗示在经济成长大幅放缓，股市急跌的情况下，就业市场改善的势头也开始减弱。

就业市场渐露疲态的另一个迹象是，周四公布的另一份数据显示，1月美国雇主报告的计划裁员人数急增218%。公布裁员计划的企业集中在能源和零售行业。

“前景又黯淡了一些...本轮复苏周期中就业市场的巅峰时期可能已经过去。看起来，在上月急增后就业增长有所减速，”MUFG Union Bank驻纽约的首席分析师Chris Rupkey表示。

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美国劳工部报告，截至1月30日当周，初请失业金人口增加8,000，经季节性调整后为28.5万。

不过，初请失业金人口连续第48周处于30万之下，为1970年代初以来最长纪录，反应就业市场状况仍十分强劲。

初请失业金人口四周移动均值增加2,000，至28.475万。该指标抹去了周与周之间的波动，能更好反应就业市场趋势。分析师的预期为最近一周初请失业金人口增至28万。

初请失业金人口增加出现在经济成长放缓的大背景下。美国经济第四季仅按年增长0.7%，受累于美元走强和全球需求不振。

油价重挫导致能源企业大砍资本支出，以及企业消化积压库存均制约经济成长。另外，对全球经济大幅放缓的担忧搅动全球股市，导致金融市场状况趋紧。

另外，全球性人力资源咨询公司Challenger, Gray & Christmas报告，1月雇主计划裁员7.5114万，为7月以来最高，且高于12月触及的15年低位2.3622万。

零售商计划裁员2.2246万，为2009年1月以来最高水平。沃尔玛(WMT.N)首当其冲，宣布计划在全球关店269家。被油价下跌搞得苦不堪言的能源行业宣布，计划裁员2.0246万，12月仅为1,682。

“尚不清楚数据转弱在多大程度上是因天气转变和假日季节过后被裁临时工人数增加所致，”摩根大通分析师Daniel Silver表示。

美国商务部报告，12月工厂订单较前月减少2.9%，为一年来最大降幅，11月为下降0.7%。

本周还相继出炉了出口增长和消费者支出疲弱等令人失望的数据，暗示美国联邦储备委员会(FED/美联储)可能不会在3月会议上升息，去年12月美联储进行近10年来首次升息。

美股上扬，美国公债价格涨跌互现。美元兑一篮子货币走软，兑欧元触及15周低位，兑日圆触及两周最低。

**非农生产率疲弱**

尽管上周的初请失业金数据不在1月就业报告的数据收集期内，不会对周五公布的数据造成任何影响，但它为就业增长失速的看法提供了依据。

一项路透调查显示，分析师预计1月非农就业岗位增加19万，失业率持稳在七年半低位5%。12月就业岗位猛增29.2万。

周四出炉的另一份报告中，劳工部公布，第四季非农生产力环比年率为下降3.0%，为2014年首季以来最大降幅，第三季为增长2.1%。

生产率数据疲弱，反映第四季国内生产总值(GDP)增长大幅放缓，招聘加速。第四季非农就业岗位平均每月增加28.4万。

2015年非农生产力环比年率仅增长0.6%，为2013年以来最小增幅，过去五年的年增幅均不到1.0%。分析师将生产率下降归因于缺少投资，称这导致资本密集度出现了前所未有的减少。

第四季单位劳工成本急增4.5%，为一年来最快增速。2015年全年增幅为2.4%，为2007年以来最大。(完)