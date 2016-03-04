综述：美国2月非农就业岗位料加速上升 为经济稳健再添佐证

路透华盛顿3月4日 - 美国雇主2月可能加快聘雇员工，显示就业市场的稳健度可进一步缓解经济跌向衰退的疑虑，并容许美国联邦储备委员会(美联储/FED)在今年缓步升息。

美国劳工部周五稍晚将公布2月非农就业报告。路透调查显示，分析师预计2月非农就业岗位将增加19万个，失业率料持稳在八年低点4.9%。

1月非农就业岗位增幅为15.1万个。在此之前，多年来最暖和的气温刺激建筑业等对天气敏感行业增加聘雇，帮助去年第四季非农就业岗位每月平均增加27.9万个。

“就业数据应有助于强化关于经济衰退的争论是言之过早、甚至过了头的看法，也将增强美联储政策不会等待太久才出手的可能性。”Moody's Analytics高级分析师Ryan Sweet说。

在12月经济数据表现欠佳及中国成长放缓引发年初全球股市下挫 后，对衰退的担忧导致金融市场情况紧张。

金融市场已排除对美联储在3月15-16日政策会议上升息的预期，今年余下时间升息的可能性也仍偏低。

不过1月消费者与企业支出等重要数据强劲改善，使得外界预估第一季经济增长环比年率可能至少达到2.5%。此前2015年第四季为增长1.0%。

分析师表示，成长前景改善加上通胀缓步回升的迹象，可能促使联储在6月升息。美联储在去年12月调升指标利率，为将近10年来首度。

**薪资成长放缓**

不过还是有个风险：薪资成长有可能低于预期，此前周四公布的一项调查显示，2月服务业就业指标出现两年来首次下滑。

不过，分析师称数据若低于预期也不应被解读为劳动力市场疲软的迹象，因为一些企业目前难以找到符合条件的人员来填补职位空缺。

“尽管服务业调查较为疲软，我们依然认为2月非农就业岗位强劲增长。不过，倘若就业增长放缓，我们也不应过于惊讶，因为劳动力市场正接近全面就业，”UniCredit Research驻纽约的美国首席分析师称。

美联储主席叶伦曾表示，美国每月需要创造略低于100,000个工作岗位方能跟上劳动适龄人口的增长。美国劳动参与率，即已就业、或者至少是在寻找工作的适龄劳动人口占比逼近40年低点。

虽然2月薪资增长料放缓，但分析师称这主要是对1月大幅增长后的一个休整。随着劳动力市场进入全面就业，薪资增长料将加速。

继1月上涨0.5%之后，平均时薪料增长0.2%。

2月就业增长可能集中在服务业，矿业岗位可能进一步流失，制造业则料逆转1月的部分意外增加。

矿业就业岗位自从在2014年9月触顶以来已减少14.6万个，其中属于支持活动的岗位就占了四分之三。后续可能会有更多的岗位裁撤；油田服务供应商哈里伯顿(Halliburton)(HAL.N)上个月表示，长期油价疲弱令其将进一步削减5,000个工作岗位。

民间敎育就业岗位可能回升，1月时为创纪录地减少3.9万个。

“私立大学放寒假所造成的季节性变动，或许在1月时并未适当地予以调整。实际上，并没有大学教授遭到大量解聘的情况，”摩根士丹利驻纽约分析师Ted Wieseman表示。

建筑业就业岗位在第四季因天气因素而大举增加后，增幅料将进一步放缓。(完)