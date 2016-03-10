综述：美国初请失业金人数创五个月新低 就业市场依然强劲

路透华盛顿3月10日 - 美国上周初请失业金人数触及10月以来最低水平，降幅超过预期。这表明美国就业市场持续强劲，应会进一步驱散衰退担忧。

美国劳工部周四公布，截至3月5日当周经季调后的初请失业金人数减少18,000人，降至259,000人，为去年10月中以来最低。

“美国就业市场仍是全球经济雾霾中的一个闪光点...最近一系列经济数据的改善应能使人松一口气，认定经济仍在扩张，”Plante Moran Financial Advisors首席投资官Jim Baird表示。

初请失业金人数备受关注，大家要看近期股市大跌之后就业市场是否有疲弱迹象；在全球经济增长放缓，以及美国经济恐走向衰退之际，股市挫跌已导致金融市场环境趋紧。

迄今为止，就业市场仍旧坚挺，2月非农就业岗位增加24.2万个，失业率守在八年低位4.9%。

年初消费支出强劲，加上制造业有些回稳迹象，亦平抚经济衰退的疑虑。

由于劳动市场紧俏及通胀率上升，美联储今年可能缓步升息。该央行去年12月调高指标隔夜拆款利率，为近10年来首见。

“把政策与经济数据挂钩的美联储应会聚焦于这些方面的发展，认为美国最新且惯用的经济活动指标并未受到市场震荡及海外情势影响，并无成长减弱的迹象，”RDQ Economics首席分析师John Ryding表示.

然而，外界认为美联储下周开会时不会调高利率。

在欧洲央行周四决定下调所有三大利率，并扩大资产购买规模，以提振欧元区经济。美股受此影响开高，但收盘时几无变动。美元兑一篮子货币走软，美国公债价格下跌。

路透访问的分析师之前预计，上周初请失业金人数降至27.5万人。初请失业金人数已连续一年处于30万大关下方，创1970年代初以来最长持续时间。30万人被视为衡量就业市场是否稳健的分水岭。

上周初请失业金人数四周均值减少2,500人至26.75万人，为去年10月底以来最低。四周均值被认为是衡量就业市场趋势的更佳指标，因为其中消除了每周之间的波动。

截至2月27日的一周续请失业金人数减少3.2万人至223万人，续请失业金人数四周均值减少4,500人至225万人。(完)