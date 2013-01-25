《热点透视》美国就业改善表象之下经济暗藏更大危机

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Daniel Indiviglio; 编译 艾茂林

路透华盛顿1月24日 - 在美国就业改善的表象之下,经济隐藏着更大危机.尽管过去三年间失业率已经降到8%以下,但依靠残障津贴和政府救济来购买食品的人群数量仍在以惊人的速度增长.这或许说明劳动力大军的潜在转变并未得到充分估量.

美国失业人口比例在2009年达到危机后峰值10%,到去年12月已经降至7.8%.虽然就业岗位的增长功不可没,但部分人口退出就业市场,起到的作用也不小.人口结构的转变并不能充分解释失业率的下降,因为目前美国年龄为55岁及以上的在职劳动者比三年前还多近400万.

然而可能存在更严重的问题--对于在职和失业人群来讲同样严重.官方所称"营养补充援助计划",也就是俗称的"食品券",目前正扮演着比衰退前重要得多的角色.2007年以来,领取食品券的美国人比例从9%升到15%,也就是增加了2,000万人.而且,另有540万的食品券领取人没有任何现金收入.

这种极快的增长速度引人忧虑.美国就业市场从2010年开始复苏,而随后的三年里食品券领取人数却跳增39%,大约相当于该项目1989-2007年期间的增长总和.一个更长远的担忧,则是残障保险金的申领人数大增.自1990年以来,残障金领取人数增加160%,是人口增速的六倍.

这些数据隐示着各种不祥之兆.比如,可能很多重新找到工作的人挣到的钱都不够维持开销.这说明新工作并不是特别理想,美国在创造更多且报酬更好的工作上面仍是任重而道远.若是这样,人数不断扩大的伤残劳动者想必就没有足够的动力回归劳动力大军.而对于相关补贴的依赖加重,只会让政府计划的改革变得更难,美国经济效力明显不济的时日也将更久.(完)

(编译 艾茂林; 审校 戴素萍)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。