综述：美国10月非农就业岗位料增18万个 或提升12月升息机率

路透华盛顿11月6日 - 在连续两个月温和增长后，美国10月就业成长可能提速，薪资增幅也料将提升，显示国内表现强劲，而这将为美国联邦储备委员会(美联储/FED)12月升息前景提供支撑。

路透调查预估美国10月非农就业岗位料增加18万个，远高于8月与9 月均值的13.9万个。如果非农就业岗位增长符合预期，加上汽车销售表现强劲，将在第四季伊始勾勒出乐观的经济景象。

包括主席叶伦在内的几名美联储官员的演说，暗示12月升息的门槛较低。分析师表示，若10月与11月就业岗位增长超过15万个，就足以让美联储有充分理由升息。

美联储10月27-28日的会议记录，以及之后叶伦发表的言论，使得美联储十之八九料于下次12月15-16日会议升息的前景浮上台面。

“这样的就业增长称不上了不起，不过已经相当可观，足以让美联储可以毫无后顾之忧地升息，”华盛顿Atlantic Trust Private Wealth Management投资长David Donabedian表示。

劳工部将于周五1330GMT公布这份备受关注的就业报告。

该报告可能将与强劲的10月服务业和汽车销售数据一道支持这样一种观点：即经济增长环比年率第三季大幅放缓至1.5%后，将于第四季重获动能。

10月薪资料增长0.2%，9月为持稳；预计仅较上年同期增长2.3%，增幅依然温和，不会带来什么通胀压力。

失业率料将持稳在七年多低位5.1%，仅略高于许多美联储官员认为的符合充分就业的水准。

**前期数据可能上修**

分析师还预计，8月和9月非农就业岗位增幅将被上修，因为此前两份报告显示就业增长大幅放缓的迹象，并未得到一周请领失业金等其它就业数据的支持。

“报告将继续显示：经济正在稳步增长，但同时就业市场显然在收紧，”摩根大通资产管理驻纽约首席全球策略师David Kelly称。

分析师预计，在美联储官员考虑自2006年以来首次升息之际，他们关注的其他就业市场指标将有所改善。

但就业参与率，也就是已经受雇或至少在求职的劳动年龄人口占比，或守在近38年最低水平62.4%。

10月就业增长可能比较普遍，但制造业和矿业或有更多裁员。

制造业受到强势美元打击，企业去库存，能源公司因应低油价缩减钻探活动导致的支出下降也带来影响。

矿业领域就业人数自2014年12月达到峰值以来已下降了102,000人。油田服务公司斯伦贝谢(SLB.N)上月宣布，继裁减20,000个工作岗位之后进一步裁员。

但建筑业就业人数料有进一步增长，尽管增幅可能仍较温和。

服务业领域料就业强劲增长，特别是零售、医疗保健和休闲娱乐领域。上月政府部门就业人数可能增加15,000人。(完)