美国就业和制造业数据凸显出经济复苏困境

6月7日，在纽约劳工局主办的招聘会上，求职者在与招聘人员谈话。 REUTERS/Keith Bedford

* 6月制造业成长创11个月最慢

* 一周初请失业金人数仅减少2,000人

* 衡量大西洋中部地区制造业的指数跌至10个月低点

* 5月成屋销售下滑1.5%

路透华盛顿/纽约6月21日电---美国6月制造业成长速度创下11个月最慢,且国内上周初请失业金人数仅微幅减少,更加显示经济正在放缓.

周四其它的数据凸显出,经济欲摆脱疲弱境地面临重重困难.美国大西洋沿岸中部地区6月制造业活动指数跌至10个月低点,5月成屋销售下滑.

"今日的数据很糟糕.经济再次于年中陷入低迷,增长率要突破2%将很勉强,增加了美国联邦储备委员会(FED)必须采行更多措施的可能性,最快可能是在8月的联储会议,"Moody's Analytics分析师Ryan Sweet说.

美联储周三延长旨在压低借款成本的扭转操作期限.但许多分析师认为,美联储最终仍得推出第三轮购债计划,以更积极的举措提振经济复苏.

美国经济正在重现2011年夏季经济成长磕磕绊绊的经历,欧债危机及美国财政政策的不确定性使得企业不愿招聘.

金融信息公司Markit表示,其美国6月制造业采购经理人指数(PMI)初值为52.9,低於5月终值54.0.尽管仍维持在50荣枯分界线上方,但6月数据为自去年7月以来最低.

欧洲及中国等大型新兴市场需求连续第二个月走软,打击销售.Markit称美国制造业录得自2009年9月以来新出口订单第二大跌幅.

欲浏览Markit的PMI情况图表,请点选:(link.reuters.com/gus88s)

欲浏览申请失业金情况图表,请点选:(link.reuters.com/wes88s)

欲浏览成屋销售情况图表,请点选:(link.reuters.com/wus88s)

**就业市场停滞**

在另一份报告中,劳工部称美国一周初请失业金人数为38.7万人,较前一周减少2,000人.但被认为是就业市场趋势更好指标的初请失业金人数四周均值却创自去年12月初以来最高.

上周初请失业金数据调查恰与6月政府非农就业报告编制时间重合,预示6月非农就业岗位增幅仅比5月的增加6.9万个略有改善.

"就业市场似乎正在进一步丧失动能,6月就业增长可能会非常温和,料介於10-15万之间,"道明证券资深宏观分析师Millan Mulraine说道.

"这要远远逊於可令美联储认为当前经济复苏趋势将能持续的水平."

劳工部定於7月6日公布6月非农就业报告.近期就业市场的疲弱多因增聘雇员的减少,而不是裁员的增加.

费城联邦储备银行公布的数据显示,大西洋沿岸中部地区6月制造业活动连续第二个月萎缩.

这些低迷的报告,导致美股录得三周来最差单日表现.美国公债价格上涨,因投资者纷纷寻求避险.美元指数则录得逾三个月来单日最大涨幅.

就业市场疲弱是美联储周三决定将扭转操作延长至年底的主要因素.该操作本来应在本月底到期.(完)

--编译 李婷仪/石冠兰/孙茉莉;审校 徐文焰

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