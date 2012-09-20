美国制造业与初请失业金报告显示经济复苏乏力

2012年8月9日，在美国旧金山新开的一家Target零售店，求职者排队申请300个工作机会。摄影： REUTERS/Robert Galbraith

* 第三季制造业表现为三年来最差

* 初请失业金数据显示就业市场几无改善

* 大西洋中部沿岸地区工厂活动在9月再度萎缩

* 报告均显示经济成长疲弱

路透华盛顿/纽约9月20日电---本月美国制造业活动创下三年来表现最差的一个季度,同时上周初请失业金人数仍接近两个月高位,显示经济复苏势头再度未能增强.

周四公布的其它报告显示,经济可能长时间保持低迷.9月大西洋中部沿岸地区工厂活动连续第五个月收缩,8月测度未来经济活动的领先指标下降.

"我认为经济形势不会发生迅速改变,"Moody's Analytics的资深分析师Ryan Sweet表示,"就业市场仍然非常困难,而曾经作为复苏支柱的制造业也开始动摇."

第二季美国经济成长环比年率只有1.7%,分析师预测第三季不太可能明显加快,尤其是在工厂活动显现疲态的情况下.

金融信息提供商Markit周四宣布,Markit美国9月制造业采购经理人指数(PMI)初值为51.5,与8月持平.数据高於50表示扩张.

该数据第三季均值为51.5,低於4-6月季度的54.2,是2009年第三季以来最差表现.其中9月产出分项数据为51.2,为2009年9月以来最低.

"由於产出增速为经济复苏以来最慢,第三季制造业甚至可能已经对经济表现有所拖累,"Markit首席分析师Chris Williamson说.

另外,劳工部数据显示上周初请失业金人数经季节调整後,仅减少3,000人至38.2万人.

分析师曾把前一周初请失业金人数激增归因于受到热带风暴艾萨克(Isaac)的影响,但最新一周数据改善有限,显示基本面疲弱.

一项能更好衡量就业市场趋势的指标--一周初请失业金人数四周均值连续第五周上升,至6月以来的最高位.

毫无亮点的美国数据,以及有迹象显示中国和欧洲经济愈加疲弱,均打压美股走跌.美国公债价格上涨,美元指数亦上扬.

浏览一周初请失业金人数图表,请点选:(link.reuters.com/nyq72t)

浏览Markit PMI图表,请点选:(link.reuters.com/vyq72t)

请领失业金数据涵盖了美国政府9月非农就业报告的调查时期.8-9月调查期间,请领失业金人数增长了8,000人,暗示本月就业增速仍温和.

8月美国非农就业岗位仅新增9.6万个,低於7月的14.1万个.虽然8月失业率从8.3%降至8.1%,但这是因为许多美国人放弃了寻找工作.

失业率三年多来一直在8%以上,这也是大萧条以来首度出现这样的状况.(完)

--编译 张涛/李婷仪/兰秀娟;审校 王兴亚

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