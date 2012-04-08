美国3月非农就业增长放缓 失业率触及三年低位

3月15日，旧金山市内一场会议的与会者穿过街道。美国失业率下降，经济显示出更多可持续增长的迹象。摄影：路透/Robert Galbraith

* 3月非农就业岗位增加12万个

* 民间部门岗位增加12.1万个

* 失业率自8.3%降至8.2%

* 报告疲弱使美联储仍有讨论第三轮量化宽松的可能性

路透华盛顿4月6日电---美国3月非农就业岗位增幅远逊於预期,美国联邦储备委员会(FED)进一步放宽货币政策的大门依然敞开,即使失业率降至了三年低点8.2%.

美国劳工部周五公布,美国3月非农就业岗位增加12.0万个,增幅创下2011年10月来最小.

在此前的路透调查中,分析师预计3月非农就业岗位增长20.3万个,失业率料保持在8.3%.

上个月就业岗位增幅的放缓或反映出暖冬带来的提振效应减弱.这也印证了上周美联储主席贝南克对就业市场发表谨慎看法是有道理的.

贝南克当时对近期就业增长的态势能否保持下去表达了怀疑.此外,这次公布的数据也与市场对美国第一季经济年增速或从前一季的3%降至2%的预期相一致.

4CAST驻纽约分析师Sean Incremona表示,"该数据将令美联储保持宽松政策的基调.非农就业岗位增幅需要升向30万个,他们才会开始认为经济前景在转强."

该数据公布後,标准普尔500指数期货大幅下跌,美国公债价格则转为走高.美元兑欧元转跌.

参看美国非农就业相关图表,请点选:(link.reuters.com/wej57s).

参看美国失业相关图表,请点选:(link.reuters.com/zej57s).

虽然失业率降至了2009年1月来最低,但这主要是因为部分人放弃了寻找工作.另据针对家庭的调查,也显示就业亦在下滑.

美国的失业率已从去年8月的9.1%的水平回落.

就业增长的低迷或对奥巴马在11月的大选中寻求连任构成不利影响.

3月就业状况低迷集中在民间服务业,其就业岗位仅增长9万个,而2月时的增幅则达到20.4万个.零售业就业岗位下降3.38万个,前一个月则下降2.86万个.

建筑业就业岗位减少了7,000个,为连续第二个月按月下滑.临时服务领域的就业岗位亦减少7,500个,2月则为增加54,900个.

不过,制造业就业岗位再度强劲增长,并增加了3.7万个,受助于汽车制造商努力应对市场对汽车被压抑的需求.制造业2月就业岗位增加了3.1万个.

政府部门就业岗位减少1,000个,2月则为增加7,000个.尽管上月就业岗位增长疲弱,但平均时薪仍增长0.05美元.

每周平均工时降至34.5小时,2月为34.6小时.(完)

--编译/审校 许娜/王洋/侯向明

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