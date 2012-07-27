美国初请失业金人数下降 但汽车厂停工致其走势震荡

* 初请失业金人数减少3.5万人至35.3万

* 汽车厂停工因素令初请失业金人数仍然震荡

* 6月耐久财(耐用品)订单增长,但分项数据疲弱

* 6月成屋待完成销售下降1.4%

路透华盛顿6月26日电---上周初请失业金人数降至四年低点附近,但夏季工厂关闭的异常模式,使疲弱劳动力市场正在改善的希望受到质疑.

周四公布的其他数据显示,6月耐久财订单增长,尽管衡量企业支出计划的指标下滑,表明制造业活动放缓.

分析师表示,两份经济报告几乎没有改变经济陷於困境的观点.

"表面上看,这两个数据都不错,但我认为实际上没有什麽可高兴的."Pierpont Securities分析师Stephen Stanley表示.

另一份报告显示,美国6月成屋待完成销售指数意外下滑,房屋市场再现令人担忧的信号.

就业增长在第二季大幅放缓,由於欧债危机和美国政府打算勒紧裤带,令经济遭受冲击.

劳工部称,上周初请失业金人数经季节调整後减少3.5万人至35.3万,接近本月稍早触及的四年低点,而且降幅远超分析师的预期.

浏览初请失业金人数相关图表,请点选:(link.reuters.com/tek69s)

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浏览成屋待完成销售图表,请点选:(link.reuters.com/zuk69s)

今年汽车厂商的临时停产次数减少,使得劳工部用来减少季节性因素对数据影响的模型失效.初请失业金人数四周均值减少8,750人,至367,250.

"好消息是...过去四周的初请失业金人数均值有所改善."Lazard Capital Markets董事总经理Art Hogan表示.

美国股市大幅攀升,此前欧洲央行(ECB)总裁德拉吉的要保护欧元区免于崩溃的讲话给市场带来安慰,市场本已预期美国联邦储备理事会(美联储,FED)将采取刺激性措施.政府公债收益率亦上涨.

美联储主席贝南克上周曾对国会表示,若未能在促进就业上取得进展将准备采取进一步措施.

但人们还是预期美联储在下周二和周三召开的政策会议上会按兵不动,尽管一些经济分析师认为,联储将会告知投资者其维持超低利率的时间将会更长,超出当前的承诺.

劳工部将在8月3日公布7月就业报告,预期该报告将显示就业增长率仍温和.

**支出计划**

此外商务部在另一份报告中称,6月耐久财(耐用品)订单增加1.6%,多因为飞机需求大幅增长.

该份报告大体上仍疲弱,电脑、电子设备等新订单仍下滑.扣除运输的新订单减少1.1%.

扣除飞机的非国防资本财订单下降1.4%.Raymond James分析师Scott Brown表示,这可能是人们担心欧洲困境和美国财政政策收紧正打击经济增长的另一个迹象.

Brown称:"所有这些都让公司不愿进行大的资本投资."(完)

--编译 王翔琼/徐文焰/孙茉莉/程琳;审校 张荻/张若琪

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