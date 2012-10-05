美国数据表明就业市场仍旧持稳

* 美国一周初请失业金人数微升4,000

* 美国企业9月计划裁员人数上升4.9%

* 美国8月工厂订单锐减,受飞机和汽车行业影响

路透华盛顿10月4日电---美国上周初请失业金人数仅小幅上升,而前一周则大幅下降,这一结果仍令人冀望,就业市场继续处在康复之中.

周四公布的其它数据显示,美国工厂订单大幅减少,不过扣除运输的订单则连续第二个月上升,这应可缓和有关制造业活动正在迅速失去动能的担忧.

"经济显然正在感受到全球经济环境变冷的压力,而且随着2012年底的临近,政策的不确定性也带来威胁,"Comerica首席经济分析师Robert Dye说.

对所谓财政悬崖的担忧已令企业对增加聘雇持谨慎态度.财政悬崖指的是若国会不采取行动,将开启自动增税及政府减支,明年将从美国经济中抽出6,000亿美元.

然而,初请失业金报告未显示企业正在广泛裁员.

美国劳工部公布,上周经季节调整後的初请失业金人数增加4,000人至36.7万人.之前一周为减少22,000人.上周初请失业金人数四周均值持稳於37.5万人.

就业市场疲软一直是美国总统奥巴马寻求连任的一个障碍.周五将公布的9月美国非农就业报告预计不会提供多少安慰.

路透对分析师的调查显示,9月新增非农就业岗位料为11.3万个,这一增幅太小以致于难以将8.1%的失业率拉低.预计失业率将略微上升0.1个百分点至8.2%.

就业市场状况持续疲软引发美国联邦储备委员会(美联储,FED)在上月宣布,将每月购买400亿美元的抵押支持证券(MBS),直到就业状况持续改善为止.联储冀望此番购债行动能压低长期借款成本并刺激经济复苏.

美联储周四公布的9月会议记录显示,美联储可能设定通胀和失业率数字门槛,作为政策指引.

浏览美国初请失业金人数图表,请点击:(link.reuters.com/pyb23t Graphic)

浏览计划裁员人数图表,请点击:(link.reuters.com/cyb23t)

浏览零售销售图表,请点击:(link.reuters.com/cec23t)

**制造业降温,但未硬着陆**

美国商务部周四公布,美国8月工厂订单减少5.2%,为2009年1月以来的最大跌幅.

但工厂订单下滑源於飞机需求骤降和汽车购买活动趋疲,扣除运输的订单则增长了0.7%.

制造业一直推动美国经济复苏,虽然该领域的活动最近数月明显降温,但迄今几乎没有硬着陆的迹象.周一公布备受关注的Markit制造业采购经理人指数(PMI)显示,9月制造业活动录得四个月来的首次扩张.

美股周四上涨,利好因素包括初请失业金数据和欧洲央行总裁德拉吉有关欧债危机应对工具的表态.

标普500指数.SPX连续第四日走高,接近创下五年新高.美元/欧元则跌至两周低点,美国公债价格亦下滑.

第三份报告则提振了市场对於财政悬崖并未促使企业裁减员工的看法.

就业谘询公司Challenger,Gray & Christmas周四发布的报告显示,美国企业9月计划裁员人数上升4.9%,8月曾触及20个月低点.

"尽管民间企业调查已经表明,企业对增税感到担忧...但这份报告暗示,较大型企业还没有纷纷打算增加裁员人数."RDQ Economics首席分析师John Ryding指出.(完)

--编译 郑茵/兰秀娟/肖群英/徐文焰;审校 张荻/张涛/侯向明

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