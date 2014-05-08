美国数据显示就业市场形势渐趋好转

* 一周初请失业金人数下降2.6万人

* 初请失业金人数四周均值增加4,500人

* 续请失业金人数下降7.6万人

路透华盛顿5月8日 - 美国上周初请失业金人数降幅超过预期，表明就业市场在好转，尽管此前几周申领人数上升。

劳工部周四公布数据显示，5月3日止当周初请失业金人数下降2.6万人，经季节调整后为31.9万人。

这结束了此前连续三周的初请人数上升的势头。此前三周正值复活节和逾越节假期以及学校春假，因为这些假期每年的日期不同，难以调整数据，导致数据上升。

“请领失业金数据加之上周五的非农就业报告，都显示就业市场不断好转，”Fiduciary Trust CompanyInternational驻纽约固定收益策略部主管Ron Sanchez表示。

分析师原本预计上周初请失业金人数下降至32.5万人。

初请失业金人数四周均值增加4,500人至32.475万人，仍然符合就业市场不断改善的总体形势。

数据公布后，美股上扬，美元兑一篮子货币亦走升。美国公债价格小幅上涨。

浏览美国请领失业金数据图表，请点选(link.reuters.com/xew34t)

**就业市场逐步走强**

就业市场正逐步走强，今年1-4月每月平均新增就业岗位超过20万个。4月新增就业岗位28.8万个，为2012年1月以来最大。

上月失业率也降至6.3%，低于2013年底的6.7%。部分人退出劳动力大军也有助于失业率下滑。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦周三表示就业市场出现“明显”改善，但也指出情况仍远远谈不上令人满意。

美联储一直持续缩减货币刺激措施，料将在2014年底结束月度购债计划。但是预计在2015年下半年之前，美联储不会开始上调目前接近于零的指标利率。

分析师表示，鉴于5月伊始初请失业金人数呈现下行趋势，很可能本月再度迎来超过20万个新增就业岗位。

“实际上，我们预计未来几周初请失业金人数回落到30万的水平，这也大体符合持续新增就业机会在20-22.5万的情况，”道明证券(TD Securities)驻纽约副首席分析师Millan Mulraine称。

失业金报告显示，4月26日止当周续请失业金人数减少7.6万至269万人。同期保险失业率下跌0.1个百分点至2%。

自去年8月以来，保险失业率曾反弹至2.2%左右。该数据反映的是失业26周以内的人数。

“该数据下降说明短期失业率继续下行趋势，”RDQ Economics驻纽约首席分析师John Ryding表示。(完)

(编译 李爽/朱晓军；审校 郑茵)

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