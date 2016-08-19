综述：美国就业市场继续好转 制造业虽有改善但仍艰困

图为美国一次招聘会外排队的人群。 REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo

路透华盛顿8月18日 - 美国上周初请失业金人数降幅超过预期，强化就业市场强劲的观点。就业市场好转可以鼓励美国联邦储备理事会(美联储，FED)不久后加息。

周四公布的另一份报告显示，本月大西洋中部地区制造业活动也温和改善，工厂出货增加。但订单指数疲弱和就业指数下降，表明制造业远未摆脱低迷状态。

劳工部称，8月13日止当周，美国初请失业金人数下降4,000人，经季调后达到26.2万人。分析师原本预期为26.5万人。

一周初请失业金人数已连续76周少于30万人关口，此为1973年以来的最长跨度，而当时的劳动力市场小于现在的规模，可以将此视为达成或接近充分就业。低于30万水准反映就业市场强劲。

“初请失业金人数数据表明裁员率持续较低，就业成长步伐稳健，”纽约RDQ Economics首席分析师John Ryding表示。

过去两个月来聘雇稳定及闲置缩减，表明劳动市场回升，这可能促使美联储升息，尽管上半年通胀较低、经济成长疲弱。

对美联储政策制定具有影响力的纽约联储总裁杜德利周二表示，“有可能”在9月20-21日政策会议上升息。

但美联储周三发布的7月货币政策会议记录显示，鉴于对通胀温吞的担忧，政策制定者对是否需要很快升息仍有分歧。

美联储在去年12月进行了近十年来首次升息。

另一份报告中，世界大型企业研究会(Conference Board)表示，一项评估美国未来经济活动的指标7月有所增长，连续两个月上升。

数据公布后，美元指数下跌，美债小涨。美股微幅上升，因油价上涨及沃尔玛(Wal-Mart) (WMT.N)在公布优于预期的季度获利后上调获利预估。

四周初请失业金均值增加2,500人至26.525万人。市场认为该数据是衡量劳动力市场趋势的较好指标，因其消除了每周的波动性。这份请领失业金报告涵盖了7月非农就业报告的调查周。

7月至8月调查期间的四周均值增加了7,750人，表明就业又强劲增长一个月。7月非农就业岗位增加25.5万人，6月增加29.2万个。

**制造业不容乐观**

费城联储公布另一份报告显示，8月制造业指数提高5点至2.0，更多企业公布出货增长。这是该指数今年第三个月出现正值。

但调查细节疲弱，新订单指数在7月冲高后回落。就业指数也继续下降，触及七年低点。每周工作时长进一步缩短。

不过，出货增长且制造商对产品开价上涨，同时，制造商原材料成本显然提高。制造业对未来六个月的企业前景以及资本支出更加乐观。

制造业仍受制于美元在2014年6月至2015年12月期间大涨的后续影响。而库存增加以及油价较低也让制造业受伤。

不过，有初步迹象显示能源对企业投资的拖累可能在减退。美联储周二公布7月石油及天然气钻探大增，为连续第二个月增加。最近几个月石油钻探企业已增加活跃钻机数。

“我们原本预计制造业在经历美元大涨及库存修正的拖累之后将出现好转，但迄今公布的区域制造业调查并未能给人对制造业乐观的太多理由，”摩根大通分析师Daniel Silver说。

美国请领失业金图表link.reuters.com/dah52w

美国初请失业金以及非农就业比较图表link.reuters.com/juw75w

(完)