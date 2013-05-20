美国就业市场明显改善 或促使联储提早缩减买债

* 自从买债计划上路以来，劳动市场情况有所改善

* 美联储官员强调宽松措施具有弹性

* 未来数个月的数据将是关键

路透5月19日 - 若美国劳动市场近期回温走势没有消退迹象，美国联邦储备委员会(美联储)开始退出大规模买债措施的时间可能会比许多投资人预期的还要早。

未来几个月经济数据的发展将会是关键所在，而目前的数据则是就成长前景发出好坏不一的讯息。而美联储再决定是否开始缩减每月850亿美元买债规模时，就业成长报告将会是最重要的依据。

自从美联储推出第三轮量化宽松以来，劳动市场已有明显改善，这让部分鹰派委员更大力呼吁缩减刺激措施。自买债计划上路以来，月度就业岗位增幅已跳升约50%，让中立派委员也开始支持缩减刺激举措，使得美联储最快下个月就放缓买债速度的可能性升高。

“我们可以略为降低购买证券的速度，或许最快从夏季开始，”旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)周四表示，他所谓的夏季是从6月中开始。

美联储下次政策会议预定在6月18-19日举行。

美联储的资产负债表已膨胀至约3.3兆(万亿)美元，而官员们也在讨论在协助经济复苏的努力下，是否会造成未来通货膨胀及资产泡沫。

美联储主席伯南克和其他联储高层官员益发强调，调整第三轮量化宽松的规模并非意味着撤回货币刺激措施，美联储可能以较小的买债规模持续执行该计划好一段时间，甚至必要时会再扩大规模。

多数经济分析师认为美联储要到今年稍后才会开始缩减买债规模，部分因为通胀数据疲弱。

但威廉姆斯的谈话引发股市挫跌，美元回升。美元周五进一步上涨，因投资人准备好迎接刺激措施放缓。

“看来许多联储官员开始对于每月850亿美元的买债规模感到愈发不安，”纽约瑞士信贷的经济分析师Dana Saporta称。

尽管如此，Saporta预期美联储要到9月才会对买债规模做第一次调整，但也不排除6月就做调整的可能性。

“我认为他们担心，维持850亿美元购债规模的时间越长，等到终于需要作调整时市场的反应就会越夸张或者越不利，”她说。“规模越是灵活多变，市场的反应可能就会越平稳。”

想要强调的正是这种灵活性。

他在3月时表示，更合理的作法是灵活地施行政策，让购债规模“对前景变化更为持续或更为敏感地作出反应”。

美国联邦公开市场委员会(FOMC)在5月1日的最近一次会后声明中提到了这种做法，声明称“准备随着就业市场或通胀预期的改变增加或削减购债”。

按计划将在6月会议之后召开记者会，届时他或许会对任何可能实施的政策改变作出解释，并将尽力平息投资者疑虑，称联储仍维持高度宽松立场。接下来的会议将在7月底召开，但下一次和媒体沟通的机会是在9月中旬。

**不那么“明显”**

自大衰退以来，美联储一直把利率维持在近零水准，并辅以其他非常规措施，来让美国民众恢复就业。这些措施包括承诺在就业市场前景“明显”改善之前都会持续购买债券。

但美联储从未明确促使其缩减月度购债规模的具体标准。

过去六个月就业岗位平均每月增加20.8万个，在去年9月推出QE3之前的六个月均值为14.1万个。失业率则从去年8月的8.1%降至上月的7.5%。

鹰派决策者抓住就业改善作为理由，认为应该开始缩减购债了。

“我认为毫无疑问...我们过去六个月看到就业市场前景出现实质改善，”里奇蒙联储总裁拉克尔本月稍早表示。

威廉姆斯亦表示，他愈发相信就业市场将持续好转，称他观察的“几乎所有”指标都意味着未来六个月会进一步改善。

美国经济周期研究所(ECRI)公布的经济成长前瞻指标最近触及两年高点。

**持续到底？**

然经济景况仍充满不确定性，在过去三年来每次的复苏都在半路失足。

房市持续缓慢回升，上个月零售销售意外跳涨，促使一些分析师调高对国内生产总值(GDP)的预测。

但工业领域看来将连续第三个月下滑，且大多数的预测人士均预期第二季经济成长环比年率仅为2%左右。一般认为，经济需要好几季成长逾2.5%，才能降低仍处于高位的失业率。

通胀也放缓，这是多数华尔街分析师押注美联储未来几个月仍维持原先作法的重要原因。4月消费者物价指数(CPI)较上年同期仅成长1.1%，远低于美联储2%的目标。

然显而易见的是，美联储的政策鸽派并没有立即把通胀放缓作为增加月度买债规模的理由。

“我认为现在就这么认为还太早了，”美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯本月稍早时表示。

**取得平衡**

周三将在国会出席听证，大规模买债的风险将是关键议题，而美联储周三亦将公布最新一次政策会议的记录。

外界益发担心，美联储当前的买债速度持续越久，最终缩减规模时，债市和股市巨幅回跌的风险就越高。债市和股市均在第三轮量化宽松执行期间走升。

“在从市场撤回量化宽松一事上，我觉得美联储得要非常努力地取得平衡，”高盛总裁柯恩(Gary Cohn)周三向美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)表示。“如果他们试着在各个小地方做调整，我也不会太意外。”

摩根大通的经济分析师称，若美联储一如该行预期在12月开始缩减每月买债规模，美国指标10年期公债收益率(殖利率)到年底前可能仅上扬约0.5个百分点。

“美联储确实在避免令市场感到意外，”对冲基金III Associates主管Garth Friesen称，他也是纽约投资人顾问委员会的一员。

“但只要劳动市场情况不恶化，6月讨论缩减举措的可能性就会升高，至少会让这时间提前。”(完)

(编译 王冠中/艾茂林/李爽/戴素萍; 审校 侯向明/石冠兰/隋芬)

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