未来十年美国就业料增10.8% 医疗保健行业增速最快

美元走势挣扎股市表现低迷 受特朗普保护主义立场影响
路透悉尼1月24日 - 美元周二在亚洲市场走势挣扎，因美国总统特朗普对保护主义的关注高于财政刺激，引发外界猜测特朗普政府可能愿意通过美元贬值来获得竞争优势。
路透华盛顿12月19日 - 美国就业岗位未来十年料增加10.8%，随着人口老龄化，医疗保健行业增速最快。
美国劳工统计局周四公布对2012年至2022年的就业预估显示，这十年间美国将增加近1,600万个就业岗位。
尽管就业增加，但劳动力增速料放缓至每年0.5%，低于2002至2012年间0.7%的年增速，有可能冲击经济成长。
美国劳动力增长减速，部分原因在于出生率下降，以及国际移民率偏低，这是美国维持人口增长的两个必要因素。
大量婴儿潮时代出生的人将在未来10年退出劳动力大军，到2022年他们的年龄将介于58至76岁。劳工统计局预计，2022年美国劳动力将更为老化，民族更加多元化。
医疗保健和社会救助行业就业增长料最快，到2022年将增加500万个就业岗位，增长13.6%，职业和企业服务领域增长13.3%。
经济低迷时期受创的建筑业料也迎来快速增长，到2022年料增加160万个就业岗位，但仍不会恢复到衰退前的高位。
制造业、联邦政府、农业、信息和公用事业领域就业料下降。(完)
(编译 李爽 审校 张荻)
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