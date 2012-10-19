美国上周初请失业金人数增加 但仍显示劳动力市场缓慢复苏

《路透晚报》--2月20日
日本1月出口增幅低于前月，因对美国出口下滑且中国适逢春节假期。对贸易保护主义的担忧令前景出现疑虑。日本1月出口较上年同期增长1.3%，低于预估的增加4.7%以及12月的5.4%。这是出口连续第二个月增长，此前连续14个月萎缩。与此同时，日本进口在2014年12月以来首次增长，因石油输出国组织(OPEC)去年达成减产协议后油价上涨。
* 最近一周初请失业金人数上升46,000至388,000人
* 数据仍预示劳动力市场缓慢好转
* 美国费城联邦储备银行制造业指数及先行经济指标上升
路透华盛顿10月18日电---美国上周初请失业金人数激增,一反之前一周的大幅减少,不过仍然显示劳动力市场正缓慢恢复.
周四公布的其他数据显示,美国大西洋中部地区10月工厂活动增加,不过尚不足以表明美国工厂产出摆脱全面疲软的局面.
劳工部称,经季节调整後上周初请失业金人数增加46,000为388,000人,增幅高於预期.
不过劳工部警告称,过去两周的数据似乎被一个州因调整数据报告方式的所扭曲.四周均值说明劳动力市场在缓慢复苏.
"劳动力市场状况在好转,不过就是有点慢,"法国巴黎银行(BNP Paribas)(BNPP.PA)分析师Yelena Shulyatyeva称.
美国经济仍受到失业率居高不下的困扰.民众收入停滞不前,不少家庭在楼市泡沫期间大举借贷导致债台高筑.
不过最近经济已发出一些正面讯号,失业率降至7.8%,零售销售亦升温.消费者信心也有所好转.
这些改善信号似乎并无助於总统奥巴马争取连任,在11月6日选举投票前只会再公布一份非农就业报告.
美国股市在初请失业金数据公布後基本持平,公债收益率(殖利率)则下滑.
浏览美国初请失业金数据相关图表,请点选:(link.reuters.com/tur43t)
上周是劳工部对雇主进行调查,以编制10月非农就业报告的最後一周.初请失业金人数四周均值较前月下降,说明聘雇活动升温.
"看起来就业市场的确在改善,至少是在这个方面."Decision Economics分析师Pierre Ellis指出.
美国经济谘商会周四表示,9月领先指标反弹,并创下七个月以来最大升幅.
此外,美国费城联邦储备银行10月制造业指数从前月的负1.9升至5.7,终止了连续五个月指数处於负值区域的局面.指数为负代表行业萎缩.(完)
--编译 王丽鑫/徐文焰;审校 孙茉莉/程琳
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