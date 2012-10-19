美国上周初请失业金人数增加 但仍显示劳动力市场缓慢复苏

* 最近一周初请失业金人数上升46,000至388,000人

* 数据仍预示劳动力市场缓慢好转

* 美国费城联邦储备银行制造业指数及先行经济指标上升

路透华盛顿10月18日电---美国上周初请失业金人数激增,一反之前一周的大幅减少,不过仍然显示劳动力市场正缓慢恢复.

周四公布的其他数据显示,美国大西洋中部地区10月工厂活动增加,不过尚不足以表明美国工厂产出摆脱全面疲软的局面.

劳工部称,经季节调整後上周初请失业金人数增加46,000为388,000人,增幅高於预期.

不过劳工部警告称,过去两周的数据似乎被一个州因调整数据报告方式的所扭曲.四周均值说明劳动力市场在缓慢复苏.

"劳动力市场状况在好转,不过就是有点慢,"法国巴黎银行(BNP Paribas)(BNPP.PA)分析师Yelena Shulyatyeva称.

美国经济仍受到失业率居高不下的困扰.民众收入停滞不前,不少家庭在楼市泡沫期间大举借贷导致债台高筑.

不过最近经济已发出一些正面讯号,失业率降至7.8%,零售销售亦升温.消费者信心也有所好转.

这些改善信号似乎并无助於总统奥巴马争取连任,在11月6日选举投票前只会再公布一份非农就业报告.

美国股市在初请失业金数据公布後基本持平,公债收益率(殖利率)则下滑.

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上周是劳工部对雇主进行调查,以编制10月非农就业报告的最後一周.初请失业金人数四周均值较前月下降,说明聘雇活动升温.

"看起来就业市场的确在改善,至少是在这个方面."Decision Economics分析师Pierre Ellis指出.

美国经济谘商会周四表示,9月领先指标反弹,并创下七个月以来最大升幅.

此外,美国费城联邦储备银行10月制造业指数从前月的负1.9升至5.7,终止了连续五个月指数处於负值区域的局面.指数为负代表行业萎缩.(完)

--编译 王丽鑫/徐文焰;审校 孙茉莉/程琳

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