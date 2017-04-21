综述：美国劳动力市场趋紧 大西洋沿岸中部地区工厂活动降温

路透华盛顿4月20日 - 美国上周初请失业金人数增幅略高于预期，但续请失业金人数则降至17年低位，表明劳动力市场持续紧俏。

周四公布的其他数据显示，本月大西洋沿岸中部地区制造业聘雇更多的员工并增加工时，即使工厂活动较3月有所放缓。该数据亦突显出劳动力市场表现强劲。

劳工部称，截至4月15日当周，初请失业金人数增加10,000人，经季节调整后为24.4万人。此前该数据已连续三周下降。

鉴于劳动力市场正接近充分就业，失业率为4.5%而且企业表示难以找到熟练工人，因此一些分析师认为初请失业金人数进一步下降的空间有限。

“裁员仍处在较低水平，雇主认为没有必要大规模裁员。随着就业市场形势收紧，失业的熟练工人供应将继续下降，”Plante Moran Financial Advisors投资总监Jim Baird表示。

初请失业金人数已经连续111周低于表明就业市场健康的门槛30万人，为1970年以来的最长跨度，当时的劳动力市场规模要小得多。分析师预期上周初请失业金人数会增至24.2万人。

四周请领失业金人数均值减少4,250人至24.3万人。

**失业人口减少**

4月8日止当周续领失业金人数减少4.9万人至198万人，为2000年4月以来最低。

费城联储公布另一份报告称，4月制造业活动指数虽从3月的正32.8降至正22.0，但仍处高位。该指数已连续九个月呈现正值。4月下降主要是由于新订单和出货指标下滑。

企业报告制造业就业和每周工时指标上升。4月就业指数上升2.4点，创下2011年5月以来最高。

制造业者今年增加资本支出的意愿也明显增强。资本支出展望指数升至逾17年来最高水平。

“持续的上升预示未来几个月资本支出料持续强劲，”康乃狄格州斯坦福德市NatWest Markets资深美国分析师Kevin Cummins表示。

美元指数微跌，美股上涨，得益于市场对企业第一季业绩的乐观看法升温。美国公债价格下滑。

初请失业金数据涵盖了4月非农就业数据的调查周。3月与4月调查期之间，初请失业金人数减少1.7万人，暗示本月就业成长或见提速。3月非农就业岗位增加9.8万个，为2016年5月来最少。

就业增长加速将证实3月的温和表现系受天气因素影响，同时凸显经济基本面强健，尽管第一季GDP增长环比年率有跌破1.0%的迹象。

“初请失业金数据支撑了我们的看法，即3月就业增长受到主要为天气的暂时性因素所抑制，而4月数据应更为强劲，”纽约摩根大通分析师Daniel Silver表示。

美国经济与初请失业金人数互动图表： tmsnrt.rs/2gbkbf2

(完)