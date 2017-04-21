综述：美国劳动力市场趋紧 大西洋沿岸中部地区工厂活动降温

焦点：白宫提议出售美国一半战略石油储备 将削弱OPEC减产行动
路透新加坡5月23日 - 美国总统特朗普提议出售美国一半战略石油储备的方案周二令能源市场大呼意外，因为这与石油输出国组织(OPEC)控制供应以抬高油价的行动背道而驰。
路透华盛顿4月20日 - 美国上周初请失业金人数增幅略高于预期，但续请失业金人数则降至17年低位，表明劳动力市场持续紧俏。
周四公布的其他数据显示，本月大西洋沿岸中部地区制造业聘雇更多的员工并增加工时，即使工厂活动较3月有所放缓。该数据亦突显出劳动力市场表现强劲。
劳工部称，截至4月15日当周，初请失业金人数增加10,000人，经季节调整后为24.4万人。此前该数据已连续三周下降。
鉴于劳动力市场正接近充分就业，失业率为4.5%而且企业表示难以找到熟练工人，因此一些分析师认为初请失业金人数进一步下降的空间有限。
“裁员仍处在较低水平，雇主认为没有必要大规模裁员。随着就业市场形势收紧，失业的熟练工人供应将继续下降，”Plante Moran Financial Advisors投资总监Jim Baird表示。
初请失业金人数已经连续111周低于表明就业市场健康的门槛30万人，为1970年以来的最长跨度，当时的劳动力市场规模要小得多。分析师预期上周初请失业金人数会增至24.2万人。
四周请领失业金人数均值减少4,250人至24.3万人。
**失业人口减少**
4月8日止当周续领失业金人数减少4.9万人至198万人，为2000年4月以来最低。
费城联储公布另一份报告称，4月制造业活动指数虽从3月的正32.8降至正22.0，但仍处高位。该指数已连续九个月呈现正值。4月下降主要是由于新订单和出货指标下滑。
企业报告制造业就业和每周工时指标上升。4月就业指数上升2.4点，创下2011年5月以来最高。
制造业者今年增加资本支出的意愿也明显增强。资本支出展望指数升至逾17年来最高水平。
“持续的上升预示未来几个月资本支出料持续强劲，”康乃狄格州斯坦福德市NatWest Markets资深美国分析师Kevin Cummins表示。
美元指数微跌，美股上涨，得益于市场对企业第一季业绩的乐观看法升温。美国公债价格下滑。
初请失业金数据涵盖了4月非农就业数据的调查周。3月与4月调查期之间，初请失业金人数减少1.7万人，暗示本月就业成长或见提速。3月非农就业岗位增加9.8万个，为2016年5月来最少。
就业增长加速将证实3月的温和表现系受天气因素影响，同时凸显经济基本面强健，尽管第一季GDP增长环比年率有跌破1.0%的迹象。
“初请失业金数据支撑了我们的看法，即3月就业增长受到主要为天气的暂时性因素所抑制，而4月数据应更为强劲，”纽约摩根大通分析师Daniel Silver表示。
美国经济与初请失业金人数互动图表： tmsnrt.rs/2gbkbf2
(完)
(编译 戴素萍/李爽/陈宗琦；审校 徐文焰)
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