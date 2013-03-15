美国初请失业金数据照亮就业市场 汽油价格推升生产者物价

资料图片：2012年10月，在纽约召开的一场招聘会上，求职者排队等待会见招聘方。 REUTERS/Mike Segar

* 上周初请失业金人数下降1万，连续第三周下降

* 初请失业金人数四周均值为五年来最低

* 生产者物价指数上涨0.7%，受汽油价格推动

* 核心PPI基本受控，为较宽松的美联储政策提供支持

路透华盛顿3月14日 - 上周美国初请失业金人数连续第三周下降，再一次证明就业市场复苏势头正在增强。

周四公布的另一数据显示，汽油价格上涨上月推高了生产者物价，但并未出现全面的物价压力，给美联储(FED)维持十分宽松的货币政策留下余地。

初请失业金报告，加上零售销售、制造业和就业等其它数据，均显示增税对经济的冲击有限。

“最近就业市场数据表明2013年至今就业增长至少保持稳定，还可能正在改善，尽管实施了各种形式的财政紧缩措施，”摩根大通分析师Daniel Silver称。

劳工部公布，上周初请失业金人数经季节调整后减少1万人，至33.2万人。路透访问的分析师原本预估为升至35万人。

初请失业金人数四周均值降至五年低点，显示就业市场的基本状况正在增强。该指标能更好地衡量就业市场的趋势。

虽然就业市场稳定迹象或将加剧美联储关于货币政策未来走向的辩论，但分析师表示，联储不大可能缩减货币刺激措施。

美联储将于下周召开会议，评估经济形势。外界广泛预期联储将维持每月850亿美元的购债计划，以促进经济更强劲增长。美联储曾表示，将维持资产购买计划直至就业市场前景明显改善。

虽然就业增长近几个月加速，不过这更多的是反映企业裁员减少，而非雇佣增加。2月非农就业人口增加23.6万人，但分析师表示，这并不足以令美联储满意。

“美联储希望就业市场出现全面的根本性改善。我们要看到雇佣速度加速，就业市场复苏才算真正站稳脚跟，”RBS分析师Omair Sharif表示。

周二公布的一份政府报告显示，1月裁员数量为2000年有记录以来最低，雇佣速度持稳。

投资者乐见初请失业金人数下降，因此买进美股。道琼工业指数连涨10日，再创收盘纪录新高。美国公债价格下降，美元指数从七个月高位回落。

浏览初请失业金数据图表，请点选(link.reuters.com/xew34t)

浏览生产者物价数据图表，请点选(link.reuters.com/hak93t)

**通胀温和**

劳工部公布的另一份数据显示，趸售食品价格几乎逆转了1月的升势，汽车价格仅小幅上升。该数据难以带来通胀上升的疑虑。

但汽油价格上月跳涨7.2%，足以推动生产者物价指数(PPI)出现相对较大的0.7%的增幅。1月PPI上升0.2%。

2月PPI较上年同期上升1.7%，为10月以来最快增速，且高于1月1.4%的增幅。

但基础通胀压力仍受抑，扣除食品和能源的趸售价格较前月升0.2%，增幅与1月相同。

“基本通胀情况仍然温和。原油与汽油价格自2月以来回落，因此我们预计下月整体PPI会大幅下降，”IHS Global Insight首席美国分析师Nigel Gault表示。(完)

(编译 李爽; 审校 张涛/徐文焰)

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