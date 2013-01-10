美国一周初请失业金人数上升 但就业市场复苏趋势未改

焦点：日本央行料维持购债承诺 尽管购买步伐放慢--消息人士
路透东京3月31日 - 熟悉日本央行想法的消息人士表示，尽管购债步伐有放慢迹象，但央行近期并没有打算取消每年以一定规模购买政府公债的松散承诺。
* 1月5日当周初请失业金人数增加4,000人,前一周数据被下修
* 12月29日续领失业金人数为2008年7月以来最低
* 趸售库存上升,趸售销售增幅为一年半以来最大
路透华盛顿1月10日 - 美国劳工部周四称,上周初请失业金人数上升,但报告细节显示,就业市场继续呈现温和增长.
其他数据暗示,经济仍保持稳定成长,11月趸售销售上升幅度为逾一年半以来最大,令库存水平保持平衡.
1月5日当周经季节调整失业金人数增加4,000人至37.1万人,之前一周的修正值较初值减少5,000人.
每年这段时间的请领失业金人数会变得较为波动,受假期和季节性裁员因素影响,因此难以对就业市场形势得出一个更为明确的判断.
尽管上周初请失业金人数上升,但数据没有显示出就业市场状况恶化.
"请领失业金数据继续显示美国就业稳定温和增长,"BMO Capital Markets资深分析师Robert Kavcic称.
初请失业金四周均值上升6,750至365,750,仍处于符合就业稳定增长的水平.
美国金融市场受数据影响甚微.
浏览初请失业金图表,请点选(link.reuters.com/xew34t).
浏览批发库存图表,请点选(link.reuters.com/wuz54t).
**就业市场逐步好转**
劳工部一名分析师称,各州初请失业金数据没有异常.不过他提到,未经调整的初请失业金人数及倾向于在1月第二周触顶,1月5日当周数据上升就反映出这个趋势.
分析师称,数周之后该数据才能免于被季节性因素扭曲.
就业市场去年一直在逐步改善,每月平均新增就业岗位15.3万个,较2011年几近持平.不过这并不足以明显降低失业率,去年底失业率水平为7.8%.
劳工部的另一份报告显示,11月就业机会仍为370万个.不过裁员有所下降,自愿离职的人数增加--两者都是就业市场状况改善的信号.
财政政策的不确定令就业增长步履蹒跚.经济分析师表示,美国国国会在最后一刻达成协议,避免约6,000亿美元规模的政府支出大幅削减和增税(亦即"财政悬崖")只是部分消除了不确定性.
"雇佣大幅增长似乎还不大可能,因争议中减支方面的问题仍未得到解决,且对多数家庭提高征税有可能在近期对消费者支出构成一点拖累,"Plante Moran Financial Advisors首席投资分析师Jim Baird说.
另一份来自商务部的报告显示,11月趸售销售反弹2.3%,幅度为2011年3月以来最大,10月为下滑0.9%.
趸售库存上升0.6%,10月为上升0.3%.
库存是国内生产总值(GDP)变动的一个关键因素,第三季GDP环比增长年率为3.1%,有将近四分之一的贡献来自库存.
分析师预期第四季库存将会下降,从而拖累经济增长.趸售库存数据公布后,大多数分析师维持GDP增长预估不变,仍在0.5-2.9%之间.
失业金报告显示,12月29日当周续领失业金人数锐减12.7万人至311万人,为2008年7月以来最低.
续领失业金人数上一次出现如此大的下降是在2011年1月,突出表明这一数据在年初通常会有较大波动,分析师预期未来几周会有一些修正.
加入保险计划的员工失业率降至2.4%,为2008年7月以来最低.
"好消息是就业市场正在改善,"Nationwide Insurance首席经济分析师David Berson说,"坏消息则是,有许多人失业很久,又不能永久享受失业保险.因此一些人可能正在从失业保险的名单中消失."(完)
(编译/审校 郑茵/王丽鑫/张荻/张涛)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透东京3月31日 - 熟悉日本央行想法的消息人士表示，尽管购债步伐有放慢迹象，但央行近期并没有打算取消每年以一定规模购买政府公债的松散承诺。
路透3月31日 - 周五公布的路透调查显示，油市分析师对石油输出国组织(OPEC)减产能否足以抵消美国原油产量增加的看法愈发悲观，而且并不认为明年年初以前油价会达到每桶60美元。
路透马耳他圣朱利安斯镇3月31日 - 一名欧盟高官周五表示，英国退欧后，欧元区融合的下一步措施可能包括增加对区内较为贫穷国家的投资，但前提是这些国家降低政府与银行业之间高风险的联系。