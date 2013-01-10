美国一周初请失业金人数上升 但就业市场复苏趋势未改

* 1月5日当周初请失业金人数增加4,000人,前一周数据被下修

* 12月29日续领失业金人数为2008年7月以来最低

* 趸售库存上升,趸售销售增幅为一年半以来最大

路透华盛顿1月10日 - 美国劳工部周四称,上周初请失业金人数上升,但报告细节显示,就业市场继续呈现温和增长.

其他数据暗示,经济仍保持稳定成长,11月趸售销售上升幅度为逾一年半以来最大,令库存水平保持平衡.

1月5日当周经季节调整失业金人数增加4,000人至37.1万人,之前一周的修正值较初值减少5,000人.

每年这段时间的请领失业金人数会变得较为波动,受假期和季节性裁员因素影响,因此难以对就业市场形势得出一个更为明确的判断.

尽管上周初请失业金人数上升,但数据没有显示出就业市场状况恶化.

"请领失业金数据继续显示美国就业稳定温和增长,"BMO Capital Markets资深分析师Robert Kavcic称.

初请失业金四周均值上升6,750至365,750,仍处于符合就业稳定增长的水平.

美国金融市场受数据影响甚微.

浏览初请失业金图表,请点选(link.reuters.com/xew34t).

浏览批发库存图表,请点选(link.reuters.com/wuz54t).

**就业市场逐步好转**

劳工部一名分析师称,各州初请失业金数据没有异常.不过他提到,未经调整的初请失业金人数及倾向于在1月第二周触顶,1月5日当周数据上升就反映出这个趋势.

分析师称,数周之后该数据才能免于被季节性因素扭曲.

就业市场去年一直在逐步改善,每月平均新增就业岗位15.3万个,较2011年几近持平.不过这并不足以明显降低失业率,去年底失业率水平为7.8%.

劳工部的另一份报告显示,11月就业机会仍为370万个.不过裁员有所下降,自愿离职的人数增加--两者都是就业市场状况改善的信号.

财政政策的不确定令就业增长步履蹒跚.经济分析师表示,美国国国会在最后一刻达成协议,避免约6,000亿美元规模的政府支出大幅削减和增税(亦即"财政悬崖")只是部分消除了不确定性.

"雇佣大幅增长似乎还不大可能,因争议中减支方面的问题仍未得到解决,且对多数家庭提高征税有可能在近期对消费者支出构成一点拖累,"Plante Moran Financial Advisors首席投资分析师Jim Baird说.

另一份来自商务部的报告显示,11月趸售销售反弹2.3%,幅度为2011年3月以来最大,10月为下滑0.9%.

趸售库存上升0.6%,10月为上升0.3%.

库存是国内生产总值(GDP)变动的一个关键因素,第三季GDP环比增长年率为3.1%,有将近四分之一的贡献来自库存.

分析师预期第四季库存将会下降,从而拖累经济增长.趸售库存数据公布后,大多数分析师维持GDP增长预估不变,仍在0.5-2.9%之间.

失业金报告显示,12月29日当周续领失业金人数锐减12.7万人至311万人,为2008年7月以来最低.

续领失业金人数上一次出现如此大的下降是在2011年1月,突出表明这一数据在年初通常会有较大波动,分析师预期未来几周会有一些修正.

加入保险计划的员工失业率降至2.4%,为2008年7月以来最低.

"好消息是就业市场正在改善,"Nationwide Insurance首席经济分析师David Berson说,"坏消息则是,有许多人失业很久,又不能永久享受失业保险.因此一些人可能正在从失业保险的名单中消失."(完)

(编译/审校 郑茵/王丽鑫/张荻/张涛)

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