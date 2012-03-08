综述：美就业市场显示更多复苏迹象

2012年2月28日，汽车产业工人在奥巴马总统在行业大会上发表讲话后起立鼓掌。摄影；路透/Kevin Lamarque

* 2月民间部门就业岗位增加21.6万--ADP

* 劳工部上修第四季单位劳工成本增幅

* 1月房价下跌--CoreLogic

* 上周购房贷款申请指数上升--MBA

路透纽约3月7日电---美国企业2月增加聘雇,支持了就业市场加速复苏的预期.

周三公布的另一数据显示,去年底薪资增长较原先估计迅速得多,对消费者而言是好消息,但对美国联邦储备委员会(FED,美联储)来说则可能是潜在的通胀问题.

据民间就业服务机构ADP Employer Services报告,美国2月民间部门就业岗位增加21.6万,高於分析师预估的增加20.8万.

美国政府周五将公布更为全面的2月就业市场报告,公共和民间部门就业均包括在内.

"在就业市场经过两年扩张而没有上升太多之後,我们终於迎来了公司需要开始增聘以满足订单上升的这个阶段,"ITG Investment Research资深分析师Steve Blitz称,"未来仍具风险,但如果时间停留在现在这一刻,你会发现复苏正在集聚一些动能;这似乎是一种自我强化的表现."

路透访问的分析师原预计,周五公布的报告将显示非农就业岗位增加21万个,其中民间部门增加22.5万个岗位,政府岗位则微幅减少.

分析师通常依照ADP报告对非农就业数据的预期作出微调,尽管ADP报告并不总是能够精确预测非农就业数据.

摩根大通分析师 Daniel Silver指出,近几年的每年2月,这两份就业报告之间的差异变小,2010年两者数量相差2,000,2011年相差5,000.

ADP报告显示,小型企业2月增加10.8万个就业岗位,带动就业人数增加.中型企业就业岗位增加8.8万,大型企业增加2万.

ADP的1月数据从增加17万上修为增加17.3万.该报告是与Macroeconomic Advisers LLC联合完成.

在美国股市上日录的三个月最大跌幅後,此数据提振股市周三出现反弹并收高,同时美国公债价格小幅下跌.希腊债务互换谈判取得进展的迹象同样鼓舞投资者.

欲浏览ADP与美国劳工部数据对比图表,请点选:(link.reuters.com/jef96s)

欲浏览美国抵押贷款相关图表,请点选:(link.reuters.com/wah44s)

**劳工成本上修**

美国劳工部称,第四季单位劳工成本年率为上升2.8%,较上月公布的上升1.2%大幅上修.美联储密切关注该数据,从中寻找通胀迹象.第三季薪资增幅修正为3.9%,初值为下降2.1%.

经通胀调整的时薪第四季增长2.8%,升幅高於初值的1.0%,且为2010年第二季以来最大.

"就通胀而言,政策并不成功,"德意志银行驻纽约的G10货币策略主管鲁斯金(Alan Ruskin)说,"如果目前经济状况持续,美联储未来政策决定将非常艰难."

美联储自2008年末来一直维持利率於近零水准,作为经济刺激举措的一部分.其1月时表示,将可能维持低利率至少至2014年末.美联储下次政策会议将於周二召开.

劳工部将第四季非农生产率环比年率从初值的上升0.7%修正为上升0.9%.随着经济摆脱2007-09年衰退,生产率快速增长,但已经开始放缓.分析师表示,如果单位劳工成本持续上升,或将施压企业业绩.

道明证券驻纽约首席分析师Eric Green称,员工成本上升将损及"就业成长,因在经济增长虽然还算不错,但远谈不上强健的环境里,企业雇主从现有就业人口中榨取更多利润,以维持利润率."

周三稍後的数据显示,美国1月消费者信贷连续第五个月猛增,因美国民众借钱购买汽车和上学.

美国联邦储备理事会公布的报告显示,美国1月消费者信贷猛增177.76亿美元,远高於路透访查的分析师预估的100亿美元.

美国经济的支柱--消费者一度不愿持有太多卡债,他们已偿付了金融危机前积累的债务.

但信用业近期增长暗示,美国民众正变得更为坦然.

关於楼市的其他报告显示,楼市是经济自持性复苏的最大障碍之一,暗示该行业正持续触底.

数据分析机构CoreLogic表示,1月房价下跌1.0%,为连续第六个月下挫.

美国抵押贷款银行协会(MBA)公布的数据显示,美国上周抵押贷款申请下滑,因再融资需求减弱,但购房活动增多.(完)

--编译 张若琪/王翔琼/王兴亚/于春红;审校 张涛/艾茂林/吴云凌

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