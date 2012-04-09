分析：美国失业率下降空间或有限 市场比美联储更悲观

* 衰退有可能永久改变了就业市场

* 分析师担心美联储促进就业的空间或无多

* 担心失业人口中约40%为长期失业

记者 Jonathan Spicer/Lucia Mutikani 编译 张若琪/王兴亚/蔡美珍

路透纽约/华盛顿4月8日电---Gary Feeman已找了16个月的工作.他还没准备要放弃,但这位60岁的求职者担心他的选择愈来愈少.

Feeman只是已失业逾半年的500多万美国人之一,这些失业人群象徵着就业市场的危机核心.

他们的困境也是种警告,暗示美国失业率或无法降至经济衰退前的水准,可能停留在较许多决策官员预期还高的水准.

来自宾州Lancaster郡的Feeman曾在当地一家小型游乐园担任维修主管,他已经递出多达100份履历,但仅获得一次亲自面谈的机会.那还是在1月.

"我已经尽了一切努力."他说."对我来说,令人泄气的是当你递出申请时,雇主怎麽都不回覆."

美国联邦储备委员会(FED)主席伯南克及其同僚面对的最大挑战之一就是,要了解一旦经济积蓄足够动能,类似Feeman这样的人最後是否会找到工作.

伯南克似乎认为他们会找到工作,他曾经暗示美联储可能有必要出台更多刺激举措,来推动需求以及就业以更快速度增长.

但是如果他错了,美联储就有可能向经济注入过多资金以帮助那些已无力就业的人.这样一来,美联储非但不能降低失业率,反而最终或许刺激通胀加剧.

"我们正处在美国政策史上的关键时期,我们所做的重大决策事关未来可能的社会模式,"芝加哥大学经济学家Steven Davis说,"这些决策将影响一代人."

美国约40%的失业人口已经失业超过六个月,比2007-2009年经济衰退前的长期失业率高出一倍还多.

伯南克将长期失业主要归咎於美国消费者和企业需求疲弱.他在3月末指出,数据显示相比衰退之前,短期失业人群重新找到工作也要花费更长时间.

他认为,这证明美联储维持低利率以提振经济的政策是正确的.他说,持续长期失业是危险的,因为将来有一天他们可能会丧失就业能力.

"如果降低失业的进展过於缓慢,长期失业人群的劳动技能和劳动力依附将进一步萎缩,从而可能使得周期性问题转化为结构性问题,"伯南克在一次分析师会议上表示.

长期性失业也为经济带来其他损失.美国智库布鲁金斯学会一篇研究发现,相较于失业率低於6%的时期,在失业率高於8%时丢掉工作的人,所损失的未来收入为前一时期的两倍之多.

但许多民间经济学家认为,有迹象显示结构性失业问题比伯南克承认的更加严重.

**市场比美联储更悲观**

多数美联储决策官员认为,失业率可能要跌到5.2-6%的水准,经济回温程度才能推升通货膨胀.三年前,多数美联储官员估计"自然"失业率大约在5%.

许多民间经济学家已经将他们认为的自然失业率调到更高水准.瑞士信贷认为约在6.5%,瑞银集团认为接近7%.

"如果情况果真如此,那麽美联储效用耗尽之日将比他们预期来得更快,"Mesirow Financial副首席经济学家Adolfo Laurenti称.他估计自然失业率水准在6.5-7%.

一些分析师认为,工作职缺与求职民众的条件资历之间呈现广泛不对称,这是自然失业率上升的迹象.

以美国制造业为例,根据德勤与Manufacturing Institute的一项研究,由於缺乏有经验的应徵者,有超过60万个工作处於缺员状态.

愈来愈多正在徵人的企业开始改用较年轻、拥有较多最新技术训练的工人,而非冒险雇用已经长期失业的人.

肯塔基州一家建设公司Gray Construction,面对经济衰退时的作法和多数同业差不多:2008年到2010年,公司全部245名员工裁掉了51人.当经济重新出现成长迹象时,这家公司再度徵人,焦点放在拥有专业学位的大学毕业生.

"比起一个拥有工程学位或建筑管理学位的人,必须有很强烈的理由,才能雇用一个从其他领域转入这一行的人,"Gray Construction总裁暨执行长Stephen Gray指出.

自然失业率上升的另一个可能原因在於,许多企业更加依赖自动化技术.没有接受过自动化技术操作训练的工人,可能难以找到工作.

有些经济学家认为,长期失业率居高不下,也是因为许多工人无法搬家到外地找工作,因为他们背负的房屋抵押贷款超过房子价值.

"我认为大家并未完全体认到这个黑洞有多深,"麻省理工学院教授、前白宫经济顾问委员会首席经济学家Michael Greenstone指出."这波经济大衰退的影响将在我们整体社会之中继续存在很多年."

美联储买进了2.3万亿美元的有价证券,维持近零利率超过三年,以协助经济,抵御二次世界大战以来最严重的失业跳增问题.

目前为止,美联储的作法已经协助带动失业率由2009年的10%下滑,到3月时降至8.2%,不过许多失业民众因为饱受挫败,已经放弃求职.

如果某些经济学家认为自然失业率高达7%的看法无误,那麽美联储的努力可能很快就要碰上瓶颈,而且必须收紧货币政策.

美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔认为,去年通货膨胀上升,就是美联储已逼近瓶颈的迹象.柯薛拉柯塔也是美联储内部认为利率必须更早调升的决策官员之一.

"总会有这麽一天,当你为了降低失业,所必须产生的通货膨胀达到代价非常昂贵的地步,"柯薛拉柯塔上个月指出.

对於像36岁建筑工人Mfthel这些人而言,这种预言令人绝望,Mfthel多数日子都是呆坐在纽约布鲁克林区一个路口等待打零工的机会--从这波经济衰退重创美国建筑业以来便一直如此.

Mfthel以及其他几名带着工具、穿着工作鞋、在街角等待工作的男子表示,在建筑业景气热潮结束之前,他们都有过全职工作.现在他们修理大楼、搬运家具、修铺人行道的一小时薪水是7-10美元.

"现在要麽是没有工作,要麽就是薪水太低,"他称.(完)

--译文审校 李爽/杜明霞

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