综述：美国就业和通胀数据表明经济持续走强 就业市场进一步获得动能

路透华盛顿7月14日 - 美国上周初请失业金人数意外地持平在接近43年的低位，表明继6月就业岗位大增后劳工市场进一步获得动能。

周四出炉的另外一项报告显示，美国6月生产者物价录得一年内的最大升幅，因能源生产和服务价格上涨。各种迹象显示经济持续走强，加上美国股市反弹，或允许美国联邦储备理事会(美联储)在今年晚些时候加息。

“物价下跌的日子几乎结束了，劳工市场正在走强，从而引出了这么一个问题：美联储方面注意到了没？”Naroff Economic Advisors首席经济学家Joel Naroff说。

美国劳工部公布，7月9日当周初请失业金人数经季节调整后持平于25.4万人，接近4月中旬触及的43年低点24.8万人。

分析师此前预计该周初请失业金人数升至26.5万人。目前初请失业金人数已连续71周低于30万人，为1973年以来最长的一段时间。30万人是代表劳动力市场状况良好的门槛水准。

初请失业金人数四周均值下降5,750人至25.9万人。市场认为该数据是衡量劳动力市场趋势的较好指标，因其消除了每周的波动性。

劳动力市场目前站稳了脚跟，6月非农就业岗位大幅增加28.7万个，这应支持今年余下时间的经济成长。

本月稍后公布的数据料将显示美国第二季经济活动反弹，第一季国内生产总值(GDP)环比年率终值为成长1.1%。

美联储在6月政策会议上维持利率不变，称由于通胀持续偏低，而且在5月就业岗位增幅极速下降后对就业市场感到担忧。决策官员在6月23日英国脱欧公投之前也保持谨慎。

**通胀攀升**

虽然围绕所谓英国退欧的不确定性挥之不去，但分析师预计，该因素对美国经济的影响有限。最近美股上涨已经暗示，投资者抱有相同想法。

“经济强劲程度足以促使美联储在9月升息，如果他们两周后开会时暗示9月行动，我不会感到意外，”MUFG Union Bank首席分析师Chris Rupkey表示。

美联储将于7月26-27日举行下次政策会议。

美国股市周四连续第四日上涨，继续写下纪录新高，即便英国央行维持利率不变令投资者意外。

美国公债价格下跌，而美元指数.DXY基本持平。

美国劳工部公布，6月最终需求生产者物价指数(PPI)较前月上升0.5%，创2015年5月以来最大升幅，今年5月升幅为0.4%。

6月最终需求PPI较上年同期上升0.3%，为2014年12月以来首次上升，5月为下降0.1%。总体通胀水平仍低于美联储2%的目标。

强势美元以及油价下跌造成的拖累逐渐减弱，推动了美国PPI上升。在2014年6月至2015年12月期间上涨20%之后，美元反弹之势似告结束。今年美元贸易加权汇率已下滑，而油价也自多年低点反弹。

6月剔除食品、能源和贸易服务的核心PPI较前月上升0.3%，较上年同期上升0.9%；5月为较前月下滑0.1%，较上年同期上升0.8%。

“薪资增长增强、以及能源价格和美元企稳，最终应会导致通胀加速，”PNC Financial Services经济学家Gus Faucher如是说。

美国PPI图表：

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美国初请失业金人数图表：

link.reuters.com/dah52w

美国初请失业金人数与非农就业人数图表：

link.reuters.com/juw75w

(完)