综述：美国劳动力市场收紧 第一季生产率下滑

路透华盛顿5月4日 - 美国上周初请失业金人数大幅下降，续请失业金人数降至17年低点，表明劳动力市场收紧，可以让美国联邦储备委员会(美联储)在下月升息。

就业市场闲置劳动力减少促使企业竞相雇佣，同时企业在为提高疲弱的生产率而努力，导致劳动力成本上升。周四公布的其它数据显示第一季度劳动生产率下降。

“劳动力市场吃紧正在推高成本，但企业未能提高生产率以弥补这一影响，”在宾夕法尼亚州的Naroff Economic Advisors首席经济分析师Joel Naroff说。“市场上没有储备一支失业或未充分就业的劳动力大军可供征召，而且目前的工时也已经很长了。”

劳工部公布，经季节调整后的4月29日止当周初请失业金人数下降1.9万至23.8万人。这一降幅抹去了之前两周的多数增幅，经济分析师将之前的上升归因于复活节和春节时间变化所引起的波动性。

美联储周三维持利率不变，并表示预期劳动市场将“进一步走强。”联储官员也认为第一季国内生产总值(GDP)环比年率表现乏力或为“短暂现象”，并预计经济活动料将“温和”扩张。

多数分析师预期6月将会升息。目前初请失业金人数已连续113周低于30万人，这是显示劳动市场健康的门槛。113周则是1970年来最长的连续纪录，而且当年劳动市场规模较小。4.5%的失业率接近10年低位，表明劳动市场接近充分就业。

4月22日止当周续请失业金人数减少2.3万人，至196万人，为2000年4月来最低水准。

美元指数与美国公债价格皆下滑，美股亦下跌。

**裁员人数下降**

上周初请失业金报告对于判断周五出炉的4月非农就业数据表现并无借鉴意义，因为它落在非农就业报告的调查期之外。4月初请失业金人数相比3月较低。咨询机构Challenger, Gray & Christmas周四发布的另一份报告显示，美国雇主在4月宣布的裁员人数为36,602人，较3月下降15%。

裁员集中在零售业，因为来自网络零售商的激烈竞争导致不少店铺关闭。根据路透对分析师的访查，在3月创下10个月以来最小增幅9.8万个后，4月非农就业岗位可能增加18.5万个。

劳工部在另一份报告中称，第一季非农生产率环比年率为下降0.6%，为一年来最疲弱表现，第四季为增长1.8%。第一季非农生产率较上年同期上升1.1%。

在过去五年中，生产率平均每年增长0.6%，远低于1947-2016年期间的长期水平2.1%。生产率疲弱说明经济增长可能保持温和。

“特朗普政府希望实质GDP成长率达到3%的趋势，有鉴于劳动人口老化的效应，需得生产率增幅在10年间显着高于长期趋势，才会达成上述目标，”RDQ Economics首席分析师John Ryding表示。

在生产率表现疲弱的情况下，单位劳工成本继第四季增长1.3%后，于第一季跳升3.0%。第一季单位劳工成本较上年同期则成长2.8%。

另一份来自商务部的报告则显示，由于进出口连袂减少，3月贸易逆差下滑0.1%至437亿美元，显见国内外需求均不振。

该报在另一份报告当中指出，美国制商品3月新订单连续第四个月增加，资本设备订单亦较预估强劲，显示制造业持续复苏。

浏览图表

美国贸易收支tmsnrt.rs/2oXvuHR

美国经济-贸易收支互动图tmsnrt.rs/2fuSPiB

美国请领失业金数据互动图tmsnrt.rs/2gbkbf2

美国初请失业金及非农就业岗位 tmsnrt.rs/2p7dFGi

(完)