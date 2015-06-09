综述：美国职位空缺创纪录且小企业信心增强 反映经济成长重拾动能

图为美国加州洛杉矶退伍军人职业介绍会，一名求职者在与招聘方交谈。 REUTERS/Lucy Nicholson

路透华盛顿6月9日 - 美国4月职位空缺大幅攀升至纪录高位，5月小企业信心增强，均显示经济成长在年初萎缩后重拾动能。

周二公布的其他数据也擦亮了第二季成长前景。4月批发库存稳健增长，油价企稳扶助提振批发销售录得逾一年来最大月度增幅。

美国劳工部周二公布，4月职位空缺增至540万，为2000年12月开始公布该数据以来最高。3月为510万。

美国首季经济萎缩，第二季初成长缓慢，部分受累于美元走强以及能源企业削减支出的持续影响。

但就业岗位和汽车销售急增，加之5月制造业活动扩张，这些都表明经济成长正在逐步加速。

另外，全美独立企业联盟报告称，小企业信心指数5月攀升1.4个点，至98.3，为12月以来最高。

美国公债价格走低，美股三大指数基本持平。美元指数上扬。

美国商务部周二公布，4月批发库存增长0.4%，3月为增长0.2%。接受路透调查的经济学家预计，4月批发库存增长0.2%。

批发库存是影响国内生产总值(GDP)的一项关键成份。用于计算GDP的批发库存成份--扣除汽车的批发库存--增长0.2%，表明库存将给第二季经济成长带来温和的提振。

4月批发销售急增1.6%，为去年3月以来最大月度增幅。自去年8月以来批发销售一直十分疲弱，部分是因油价下跌给石油商品销售额造成负面影响。

这导致库存累积，使批发商没有进一步购买商品的胃纳。

以4月的销售速度来计算，将需要1.29个月来消化现有的库存，低于3月时的1.3个月。

库存/销售比高企通常意味着库存积压，这将迫使企业清理存货，进而拖累制造业表现和经济成长。

不过，部分分析师谨慎地认为不应过度解读库存/销售比高企的现象，因油价严重压制了原油商品的销售价值。

另外，他们预计未来几个季度库存将减少，这是导致第二季成长预估不够乐观的原因之一。库存给首季GDP带来了三分之一个百分点的贡献。且4月石油销售跳增4.9%。

(编译 母红; 审校 李军)

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