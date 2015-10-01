综述：美国9月民间就业岗位增长 但中西部制造业活动表现不佳

2015年9月13日，纽约曼哈顿一地铁站的站台。 REUTERS/Brendan McDermid

* 美国民间部门就业增幅为6月以来最高--ADP

* 衡量芝加哥地区工厂活动的指标下滑至5月以来最低

* 中西部偏北地区制造业活动为2009年以来最弱

路透纽约9月30日 - 美国企业9月聘雇情况稳健，但数据显示中西部工厂活动萎缩，令美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年稍晚是否能升息的经济前景蒙上阴影。

民间机构ADP周三称，美国民间雇主9月增加20万个就业岗位，为6月以来最高增幅，且高于路透分析师预估的19.4万个。

8月民间就业岗位增幅从19万个下修至18.6万个。

美国联邦公开市场委员会(FOMC)9月政策会议时决定维持近零利率不变，称忧心全球风险以及源于中国的市场动荡。

最近几天，包括美联储主席叶伦在内的几位美联储高层表示，如果经济有进一步改善，美联储在今年稍晚可能升息。

“至于美国联邦公开市场委员会(FOMC)对这份报告的回应，市场可以继续将其视为求婚者搞不清楚向女方献出订婚戒时机的重要性，反正她知道两人终会步上红毯就行了，”纽约ITG首席分析师Steve Blitz表示。

根据芝加哥商业交易所集团(CME Group)的FedWatch，联邦基金利率期货合约暗示交易商认为美联储10月升息的机率为11%，12月升息机率为39%。

ADP美国民间部门就业数据图表： link.reuters.com/vev35w

最新的ADP数据为民间与政府就业增长预期提供支撑，劳工部将于周五1230GMT公布就业报告。

路透访问的分析师预期，周五报告料将显示，美国雇主9月新雇用20.3万人，高于8月的17.3万人，后者为五个月以来最低。失业率预估将维持在近七年半低点的5.1%。

“如果我们能维持这种就业成长趋势，那么在2016年夏季达到充分就业的希望相当大，”Moody's Analytics首席经济学家赞迪(Mark Zandi)在电话会议中对记者表示。

Moody's Analytics与ADP共同汇编这份民间部门就业报告。

美国股市走升部分归功于优于预期的ADP数据；公债价格守在平盘水准下方，美元则保住盘中稍早的升幅。

**美国中西部制造业下滑**

在就业市场似乎稳健发展的同时，美国中西部地区制造业活动却意外下滑，因强势美元和海外需求疲弱伤及美国出口。

9月芝加哥采购经理人指数(PMI)从8月的54.4降至48.7，为5月以来最低。路透访问的分析师原本预期为53.0。

指数低于50，意味着芝加哥地区制造业正在萎缩，尽管汽车需求强劲。

“总的看来，经济增长情况仍十分强劲，能够推动失业率下降，”High Frequency Economics首席美国分析师Jim O'Sullivan说。(完)