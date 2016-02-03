综述：美国非制造业活动降温 但就业市场仍具韧性

路透纽约2月3日 - 美国供应管理协会(ISM)1月非制造业采购经理人指数(PMI)降至2014年2月来最低，说明第一季伊始经济增长进一步走软，同时就业市场仍具韧性。

美元强势、全球需求不振和去库存，对制造业和出口行业产生压力，进而削弱美国经济。受油价崩跌影响，能源企业削减支出，亦拖累经济增长。

直到最近，服务业活动强度还曾带来美国经济将能抵御国内外阻力因素的希望，支撑美国第四季国内生产总值(GDP)环比年率为成长0.7%。

“服务业指标放缓可能助燃以下担忧，即2016年美国经济势头将出现更明显的减速，”道明证券(TD Securities)驻纽约分析师Gennadiy Goldberg说。

美国供应管理协会(ISM)称，1月非制造业活动指数降至53.5，为2014年2月以来最低，12月时为55.8.

该指数高于50说明行业仍在扩张。但服务业公布1月新订单增长继续减缓，出口订单萎缩。服务业占美国经济规模的三分之二以上。

ISM指出，受访者对于业务环境大多持正面看法，不过仍担心全球经济形势、股市波动及其对企业和消费者信心的影响。

食品行业抱怨美元升值，批发商称，油价大跌在主要出口市场带来沉重汇率压力。因此企业不得不降价以赢得竞争，从而压缩利润率。

过去18个月油价暴跌约70%，受供应过剩加剧及中国等新兴经济体经济增长降温冲击。自2014年6月以来，美元兑美国主要贸易伙伴货币升值22.2%。

**疲弱势头蔓延**

数据公司Markit公布的另一份调查亦显示，上月服务业活动趋于温和。Markit美国服务业活动指数从12月的54.3降至53.2，为2013年10月以来最低。尽管仍高于50的荣枯分水岭，但1月指数还是低于2009年10月开始调查以来的平均值。

之前美国已公布一系列疲弱数据，包括通胀、制造业和消费者支出等，表明美国联邦储备委员会(美联储/FED)很可能不会在3月加息。美联储在12月升息，为近10年来首次。

美元兑一篮子货币跌至逾七周低位，美股主要股指涨跌不一。美国公债价格略跌。

“美国经济愈发不确定，可能促使美联储在货币政策正常化进程方面谨慎行事，”Naroff Economic Advisors首席分析师Joel Naroff称。

随着企业活动降温，ISM调查中1月聘雇指数降至一年低点，这提升了1月就业增长减速的可能性，不过迹象表明就业市场表现仍相当强健。美国12月非农就业岗位激增29.2万个。

民间就业服务机构ADP Employer Services发布的报告显示，美国1月民间就业岗位增加20.5万个，高于分析师预估。12月数据上修至增加26.7万个就业岗位，前值为增加25.7万个。

美国劳工部周五将公布更全面的非农就业报告，其中包括公共部门和民间部门就业状况数据。

路透调查中的分析师预计，1月整体非农就业岗位料增加19万个，失业率仍维持在七年半低点5%。

ADP称，民间聘雇步伐较12月的快速水平下降，因大型企业聘雇减速，他们对当前的经济形势比中小企业更敏感。(完)