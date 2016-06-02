综述：美国劳动力市场更趋紧俏 擦亮经济增长前景

路透华盛顿6月2日 - 美国5月民间就业人数增加，最近一周初请失业金人数减少，进一步提振了第二季的经济前景。

周四公布的另一份报告显示，美国企业主5月计划的裁员人数减少53%，降至五个月低点。

一连串乐观的经济数据表明，美国经济增长继年初急剧放缓后，正在重获动能，将使得美联储有望在本月稍后或是7月升息。

“就业市场状况稳定，这都保证美联储将需要很快采取行动，”多伦多Capital Economics的首席美国经济分析师Paul Ashworth说。

民间就业服务机构ADP Employer Services的报告显示，美国5月民间就业岗位增加17.3万个，4月数据修正后为增加16.6万个[nZOS1YR001]。上个月几乎所有民间部门的就业都有增长，只有制造业减少3,000个岗位。

建筑业和服务业就业岗位分别增加1.3万和17.5万个。

ADP与Moody's Analytics发布共同编写的这份就业报告一天后，美国政府将于周五公布更全面的5月非农就业报告。

ADP报告似乎并未受到威瑞森通讯(威讯，Verizon Communications)(VZ.N)工人持续一个月的罢工影响，而5月非农就业岗位则料将因这次罢工减少3.51万个。

在非农就业调查进行期间，这些罢工工人将被视为失业人员，因为他们并未拿到薪水。罢工工人已于周三重返工作岗位。

根据路透调查，5月非农就业岗位料增加16.2万个，4月为增加16万个。5月失业率料自4月的5%降至4.9%。

“随着威讯工人结束罢工，6月就业增长料将回升，”PNC Financial首席分析师Stuart Hoffman称，“就业增长速度将继续高于劳动力大军的正常增速，从而吸收因经济衰退而遗留的闲置劳动力。”

美国经济每月需要创造大约100,000个岗位方能跟上人口增长速度。

美联储已作出暗示，如果就业继续增长，并且经济数据与第二季经济加速增长保持一致，则打算很快再度加息。

美联储主席叶伦上周表示，如果情况符合，也许在未来几个月升息是合适的。

在第一季国内生产总值(GDP)环比年率增幅放缓为0.8%后，目前为止，消费者支出、工业产出、商品出口及房市数据均表明，美国经济正在聚集动能。

美国金融市场基本未受周四数据影响，交易商将重点放在全球重要事件上，包括欧洲央行微幅上调通胀预估、油价下跌以及英国是否留在欧盟的忧虑。

美元指数.DXY持平，美国公债价格上涨。

**就业市场更趋紧俏**

美国劳工部的初请失业金人数报告，也提升了人们对就业市场的乐观情绪。数据显示，美国5月28日止当周经季节调整的初请失业金人数为26.7万人，较前一周减少1,000人。

一周初请失业金人数现已连续65周低于30万人，持续时间为1973年以来最长。30万人是一个分水岭，当前数据意味着劳动力市场强劲。

美国一周初请失业金人数的四周移动平均值减少1,750人至276,750人。市场认为四周移动平均值消除了周与周的波动，能更准确地反应就业市场状况。

此外，全球就业咨询公司Challenger, Gray & Christmas表示，5月份总部在美国的企业宣布的裁员数量下降53%至30,157个，为12月以来最低。

能源领域裁员依旧，企业宣布还将裁员7,572人，但该数字较4月份下降了60%。能源企业今年迄今共宣布裁员人数75,232人，较上年同期增长25%。

“油价自今年开年以来已有所改善...近期的上涨或许至少足以暂时缓解该领域的裁员现象，”Challenger, Gray & Christmas的执行长John Challenger称。

美国初请失业金人数情况图：link.reuters.com/dah52w

美国初请失业金人数与非农就业情况图：link.reuters.com/juw75w

(完)