美国就业若骤然改善或许不是好消息

资料图片：纽约招聘会上的求职者与招聘方交谈。 REUTERS/Eduardo Munoz

* 美国雇主预计在5月增聘160,000名雇员

* 聘雇大增可能引发利率上升

* 并非所有人都认为利率上升是坏事

路透华盛顿6月2日 - 若美国雇主确实在上个月加快了聘雇步伐，这将是个非常不错的消息？也许不是。

美联储五年来已全力以赴，以扶植经济重回康健、降低利率并购买大量的公债。目前其持有的美国公债数量已达到流通公债总量的15%左右。

而潜在的问题是，美联储在美国债市中的地位如此举足轻重，以至于它只要稍稍超紧缩性货币政策的方向偏一点，便会引发利率的上升，而这可能会打击经济的复苏。

的确，美联储已经主导美国债市这么长的时间，它已让华尔街相当多的人士押注利率将还会保持在低位。

如果周五公布的美国就业报告显示5月就业增长特别大，部分投资者会担心，债市投资者将因此而冀望美联储很快结束大规模购债计划，从而押注利率大幅上升。

“只要(量化宽松政策的)灯一灭，所有人就将同时夺门而出，”道明证券驻纽约的利率策略师Richard Gilhooly说。

上周10年期美国公债收益率已经飙升至一年来高位。

前次就业报告显示过去六个月来就业增长加快，且包括美联储主席伯南克在内的越来越多的联储官员暗示，购债计划或许很快开始缩减规模，此后公债收益率开始了跳涨的势头。

一些投资者感到担心，因为就以上月来说，美联储购买了450亿美元公债，相当于联邦政府当月所发公债的三分之一还多。

路透访问的分析师预期，5月非农就业岗位增加16万个。Gilhooly指出，若实际数据远高于此，或将巩固市场对美联储很快将缩减购债规模的预期，从而大幅推升利率。

**可能遭遇挫折**

若美联储准备好收回对经济的支持举措，则必然会乐见利率略有上升。低利率意味着经济停滞不前，而利率上扬则展现经济活力。

但是若利率大涨，则可能会切断流向企业与家庭的信贷。而且，如果已经实施了五年的超低利率政策已向一些资产类别注入了过多的资金，那么一旦资金流向发生突然逆转，可能将刺破这些泡沫，为经济带来大麻烦。

出于这些担忧，经济合作暨发展组织(OECD)上周警告称，美国长期公债收益率若上升2个百分点，恐将在一年内降低该国经济增长率至少1.5个百分点。

虽然美国经济一直在走强，多数分析师仍预期今年该国经济仅会扩张2%，意味着若利率大幅扬升，或将招致痛苦的倒退。

这种痛苦可能会波及到美国最大的贸易伙伴之一--欧洲。欧洲一直指望着出口来扭转其经济疲弱现状。欧洲央行(ECB)管理委员会周四将举行会议。路透调查显示，欧洲央行料会维持再融资利率在0.5%不变。

当然，并不是所有人都认为近期的美国利率上升对经济而言是坏事，即使周五非农就业数据若表现强劲可能促使利率加速上升。

Natixis分析师Evariste Lefeuvre表示,对债市利率上升过快的担忧,可能是某种正常过渡进程的一部分，这种过渡就是指经济从依赖央行支持的模式转变为足以自立的模式。

Lefeuvre称，美国经济在政府日益紧缩财政的政策面前表现出明显的抗压性，预示着利率实际上应该升高。若美国5月非农就业岗位大幅增加，将说明投资者认为美联储不久将开始缩减刺激计划规模的看法是正确的。

“这将是个好消息，”Lefeuvre称，“而且利率上升的趋势将延续下去。”(完)

(编译 兰秀娟; 审校 郑茵)

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