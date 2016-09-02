综述：美国8月非农就业岗位料稳健增加18万个 失业率可望略降

路透华盛顿9月2日 - 美国非农就业岗位经过连续两个月的强劲增长后，8月增幅可能较为温和，但就业市场可能足够强劲，得以促使美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年稍晚升息。

据路透对分析师的调查，8月非农就业岗位料增加18万个，约在今年月均增幅水平附近。8月失业率料降0.1个百分点至4.8%。

美国劳工部周五稍晚将公布受外界密切关注的就业报告，数值若符合预期，将强化经济在上半年近乎迟滞后已恢复动能的观点。

“那将使外界断定经济正持续温和增长，并预期美联储将在12月、而不是9月升息。”Atlantic Trust私人财富管理投资长David Donabedian表示。

美联储将于9月20-21日召开政策会议，也就是这份就业报告出炉两周多之后。在美联储主席叶伦上周五称，近几个月升息的理由已增强后，9月和12月会议升息的机率已提高。

美联储去年12月实施近10年来首次升息，但自那之后一直维持利率不变，因担忧持续处于低位的通胀。

继6月和7月共计增加54.7万个就业岗位后，就业增长料放缓。鉴于劳动力市场接近充分就业，而且经济从2007-09年衰退中的复苏已显疲态，就业增长放缓也属正常。

叶伦曾经表示，为了跟上人口的增长，美国经济每个月需要创造略低于10万个的就业岗位。但是，8月非农就业数据有低于预期的风险，一些分析师认为根据学校日历变化调整该数据存在挑战。

过去几年，政府公布的8月就业数据都会表现疲弱，而后被上修。此外，供应管理协会(ISM)周四公布，8月制造业就业指数连续第二个月下降。

**关注薪资**

下次升息的时机可能还取决于薪资增长。8月平均时薪料较前月增加0.2%，7月为增长0.3%。但出于日历方面的因素，8月数值可能疲软，同比增幅可能低于7月的2.6%。

“8月非农就业数据的调查参考周在8月13日截止。8月15日正好落在调查时间之后，因此数据不大可能反映半月薪资的增幅情况，导致调查结果偏低，”RBS首席美国分析师Michelle Girard说，“我们预计平均时薪持平。”

美国劳动力就业参与率，即在职或至少是在找工作的劳动年龄人口的比例，也将得到外界仔细审视，以判断薪资增长何时加速。虽然就业参与率有所上升，但仍接近数十年低位，在一定程度上反映出人口的变动。

经济学家称，劳动参与率低是薪资增长迟滞的部分原因。

“我们预计劳动力市场将在2017年初达到充分就业，而且之后情况会更好，”高盛经济师Elad Pashtan说道。

就业岗位稳健增加，以及7月的消费者支出、住宅建设和耐用品(耐久财)订单数据都表明，经济在今年上半年上升1.0%后增长加快。

美国亚特兰大联储预测，第三季GDP环比年率将为增长3.2%。

8月制造业就业岗位可能持平，此前连续两个月增加。建筑业岗位可能连续第二个月上涨，而矿产行业可能在8月削减了更多就业岗位。

8月的政府部门就业岗位料增加2,000个，令公共部门就业岗位连增时间延长至四个月。(完)