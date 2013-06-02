美国就业数据若优于预期恐不利美股

图为纽约就业当局组织的招聘会上，求职者在与招聘方交谈。 REUTERS/Keith Bedford

记者 Caroline Valetkevitch 编译 王冠中

路透纽约5月31日 - 颠覆传统股市的智慧，投资人可能会希望下周的美国就业报告表现较预期疲弱。

强劲就业报告可能促使美国联邦储备委员会(美联储/FED)提前结束向银行体系大规模注资以拯救经济，并引发等待已久的股市回落走势。

美联储自2008年底以来的宽松政策，将利率维持在低点水准，且将股市推至了纪录高点。

股市上周回落，而债市收益率劲扬，因美联储主席伯南克表示，若数据显示经济回温，美联储可能在未来几次政策会议中决定缩减刺激措施。

美国股市连续第二周下跌，主要受到美联储可能提前缩减买债计划的忧虑影响。

“我们处于市场似乎非常担忧美联储开始撤回宽松措施的情况，”Prudential Financial市场策略师Quincy Krosby称。

她表示，如果5月就业数据优于预期，“因宽松政策而进入市场的人...可能会退场。”

市场今年以来主要呈现攀升走势，没有大幅回落的情况。对于美联储下一步行动的担忧，使得之后会有大规模卖压浮现的臆测升温。

Janney Montgomery Scott的首席投资策略师Mark Luschini称，就业数据较预期强劲“会持续带来过去几天市场上看到的情况。”

分析师称，就业岗位需要每月至少增长20万个，才能大幅拉低失业率。

美联储以表示，将维持利率在历史低点，直到美国失业率降至6.5%。

路透调查预估显示，美国5月非农就业岗位料增加16.8万个。略高于4月的增加16.5万个。

美国5月失业率料持稳在7.5%。

诚然，就业数据优于预期，将是经济力道的证据，分析师表示，长期来说对市场是利多，因此任何回落都会是短暂的。

“如果是短线修正，我想会是投机性的，投资人应伺机将闲置资金投入股市，”Luschini称。

尽管近日下跌--美国股市标准普尔500指数.SPX本周下跌1.1%--该指数今年头五个月仍上涨了14.34%，为标普500指数1997年来最佳的1-5月表现。

**高股利个股遭抛压**

由于美国公债收益率上扬，股市轮动开始背弃高股利个股。

高股利个股今年以来一直走在市场前头，在低利环境下，相较于固定收益证券，投资人更青睐高股利个股。

“我们见到的第一个征兆是，随着债市收益率持续上扬，人们开始退出这个区块，”North Star Investment Management Corp.的投资长Eric Kuby称。

“经理人开始寻觅股利不俗且业务稳定的消费类股以外的资产。因此在股市内，会见到类股的震荡走势。”

标普500指数5月上涨2.1%，标普公用事业类股指数.SPLRCU跌9.6%，标普消费类股指数.SPLRCS则跌2.4%。

标普500股息收益率与10年期美债收益率的利差在本周触及约一年来最窄水准。标普500股息收益率为2.39%，10年期美债收益率触及2.235%。

相较之下，公用事业类股的股息收益率约为4%。

Kuby称，随着经济改善，撤出高股利个股和其他防御股的情况应会持续，但他也指出，市场距离见到高利率还很远。

“利率会随着时间推移逐步上扬，这点是肯定的。这过程不会很突然或很剧烈，而是较为缓慢的进行。”

**数据众多**

美国供应管理协会(ISM)下周一将公布制造业活动数据。路透调查的分析师预估，5月数据料为50.5，低于4月的50.7。

周一将公布的数据还包括4月建筑业支出，预估料增长0.8%，3月时为下滑1.7%。

美国5月国内汽车和卡车销售数据亦将在周一出炉，料增至1,510万辆，高于4月的1,490万辆。

美国国际贸易收支将在周二公布，料显示4月贸易逆差略为扩大至410亿美元，3月时为388亿美元。

ADP民间就业报告周三出炉。路透调查的分析师预估显示，5月民间就业岗位料增加16.5万个，4月为增加11.9万个。

周三的其他数据包括5月ISM服务业采购经理人指数，市场预估为53.4，高于4月的53.1。

美联储周三将公布经济褐皮书，将一窥12个联邦储备银行区域的经济景况。

周四将有一周初请失业金人数，随后周五公布非农就业报告。6月1日止周初请失业金人数料降至34.5万人，低于前一周的35.4万人。(完)

(译文审校 艾茂林)

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