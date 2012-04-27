美国上周初请失业金人数仅略有降低

* 美国上周初请失业金人数减少1,000人至38.8万人

* 分析师曾预计初请失业金人数料降至37.5万人

* 3月成屋待完成销售指数较上月增长4.1%

路透华盛顿4月26日电---美国上周初请失业金人数小幅下跌,但仍高於今年稍早的水平,暗示就业市场改善陷入停滞.

美国劳工部周四公布,美国一周初请失业金人数减少1,000人,为38.8万人.

"这是一个令人失望的数字,并提供了就业市场持续失去动能的更多佐证."Western Union Business Solutions驻华盛顿分析师Joe Manimbo表示.

接受路透调查的分析师预计初请失业金人数将降至375,000人.

不过,另一份报告为楼市复苏带来新希望.自2007-2009年经济衰退以来,楼市成为拖累整体经济成长的因素.

全美不动产协会(NAR)周四公布,美国3月成屋待完成销售指数较上月增长4.1%,至近两年高位.

成屋待完成销售指数出炉後,美国股市上扬;而就业市场忧虑推低美国公债的收益率(殖利率).

上周初请失业金人数报告是美国劳工市场复苏动能疲弱的最新例证.

3月雇主新增就业岗位12万个,为去年10月以来最低.此前三个月平均每月新增的就业岗位达24.6万.

去年冬季美国初请失业金人数大幅下滑,但这种改善在过去一个月里几乎前功尽弃.

美国一周初请失业金人数四周均值升至38.175万人,为截止1月7日当周以来最高.此乃受到密切关注的就业市场趋势指标.

浏览美国初请失业金人数图表,请点击:(link.reuters.com/guj87s)

浏览美国成屋待完成销售指数图表,请点击:(link.reuters.com/vyj87s)

**暖冬**

很多分析师认为,是暖冬提振了非农就业岗位增长,并降低了初请失业金人数.他们曾认为近期就业市场停滞是对冬季就业增长的修正.

但续领失业金人数维持高位,更可能是在暗示就业市场正发生根本性恶化.

"我们没有见到这些数据下降,这的确让人不安,"标准普尔分析师Beth Ann Bovino表示.

其他报告显示经济在第一季结束之际失去动能.3月美国耐久财(耐用品)订单下挫,工业生产则为连续第二个月持平.

美国联邦储备委员会(FED)主席伯南克周三表示,美国货币政策"基本适宜",但若美国经济趋於疲软,联储会毫不犹豫地祭出新一轮购买债券政策.

美国3月失业率降至8.2%,然美联储表示该水准仍偏高.

美国4月14日止当周的续请失业金人数增加3,000人至332万人.

4月7日止当周总共有668万人请领失业救济金,较前一周减少87,160人.(完)

--编译 洪曦/肖群英/戴素萍;审校 徐文焰/程琳

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