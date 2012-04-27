美国上周初请失业金人数仅略有降低

《路透晚报》--2月20日
日本1月出口增幅低于前月，因对美国出口下滑且中国适逢春节假期。对贸易保护主义的担忧令前景出现疑虑。日本1月出口较上年同期增长1.3%，低于预估的增加4.7%以及12月的5.4%。这是出口连续第二个月增长，此前连续14个月萎缩。与此同时，日本进口在2014年12月以来首次增长，因石油输出国组织(OPEC)去年达成减产协议后油价上涨。
* 美国上周初请失业金人数减少1,000人至38.8万人
* 分析师曾预计初请失业金人数料降至37.5万人
* 3月成屋待完成销售指数较上月增长4.1%
路透华盛顿4月26日电---美国上周初请失业金人数小幅下跌,但仍高於今年稍早的水平,暗示就业市场改善陷入停滞.
美国劳工部周四公布,美国一周初请失业金人数减少1,000人,为38.8万人.
"这是一个令人失望的数字,并提供了就业市场持续失去动能的更多佐证."Western Union Business Solutions驻华盛顿分析师Joe Manimbo表示.
接受路透调查的分析师预计初请失业金人数将降至375,000人.
不过,另一份报告为楼市复苏带来新希望.自2007-2009年经济衰退以来,楼市成为拖累整体经济成长的因素.
全美不动产协会(NAR)周四公布,美国3月成屋待完成销售指数较上月增长4.1%,至近两年高位.
成屋待完成销售指数出炉後,美国股市上扬;而就业市场忧虑推低美国公债的收益率(殖利率).
上周初请失业金人数报告是美国劳工市场复苏动能疲弱的最新例证.
3月雇主新增就业岗位12万个,为去年10月以来最低.此前三个月平均每月新增的就业岗位达24.6万.
去年冬季美国初请失业金人数大幅下滑,但这种改善在过去一个月里几乎前功尽弃.
美国一周初请失业金人数四周均值升至38.175万人,为截止1月7日当周以来最高.此乃受到密切关注的就业市场趋势指标.
浏览美国初请失业金人数图表,请点击:(link.reuters.com/guj87s)
浏览美国成屋待完成销售指数图表,请点击:(link.reuters.com/vyj87s)
**暖冬**
很多分析师认为,是暖冬提振了非农就业岗位增长,并降低了初请失业金人数.他们曾认为近期就业市场停滞是对冬季就业增长的修正.
但续领失业金人数维持高位,更可能是在暗示就业市场正发生根本性恶化.
"我们没有见到这些数据下降,这的确让人不安,"标准普尔分析师Beth Ann Bovino表示.
其他报告显示经济在第一季结束之际失去动能.3月美国耐久财(耐用品)订单下挫,工业生产则为连续第二个月持平.
美国联邦储备委员会(FED)主席伯南克周三表示,美国货币政策"基本适宜",但若美国经济趋於疲软,联储会毫不犹豫地祭出新一轮购买债券政策.
美国3月失业率降至8.2%,然美联储表示该水准仍偏高.
美国4月14日止当周的续请失业金人数增加3,000人至332万人.
4月7日止当周总共有668万人请领失业救济金,较前一周减少87,160人.(完)
--编译 洪曦/肖群英/戴素萍;审校 徐文焰/程琳
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