美国上周初请失业金人数减少

2012年1月25日拍摄的照片显示，应聘者参加纽约一场招聘会。美国上周初请失业金人数下降，表明尽管来自欧洲的不利因素损及5月美国制造业活动，但该国经济仍在艰难前行。 REUTERS/Eduardo Munoz

* 上周初请失业金人数减少2,000人

* 初请失业金人数预示5月就业人数温和增长

* 5月制造业增长势头减弱

* 4月耐久财订单增长,但企业支出计划萎缩

路透华盛顿5月24日电---美国上周初请失业金人数下降,表明尽管来自欧洲的不利因素损及5月美国制造业活动,但该国经济仍在艰难前行.

周四出炉的美国经济数据有些黯淡,但显示美国经济复苏维持韧性,即便中国增长放缓且欧元区正滑向经济衰退.

"美国经济增幅达到2%-2.25%的温和水平,但一些不利因素开始发挥影响,尤其是来自欧洲的不利因素,"IHS Global Insight分析师Paul Edelstein指出.

劳工部周四公布,上周经季节调整的初请失业金人数减少2,000人,至37.0万人;一周初请失业金人数四周均值减少5,500人,亦降为37.0万人.後者被视作衡量就业市场趋势的更好指标.

尽管请领失业金人数在过去四周变动不大,但仍低於4月中的水准.这说明在4月非农就业岗位令人失望地仅增加11.5万个後,本月创造就业的速度有一些改善.

欧洲债务问题愈演愈烈,中国经济活动降温,都已开始影响到美国的工厂.

另一份由金融资讯服务公司Markit公布的报告显示,美国5月制造业成长放缓.5月采购经理人指数(PMI)初值为53.9,为三个月低位,4月时为56.0.

该指数高於50代表扩张;数据表明美国工厂活动的扩张已有32个月之久.

Markit首席分析师Chris Williamson将制造活动扩张步伐温和归咎於出口疲软,因为欧洲经济情况恶化且中国经济放缓.

包括英国和西班牙在内的几个欧洲国家都已陷入衰退;近期的经济指标也显示中国经济增长持续保持在两位数的日子已经结束.

来自商务部的第三份报告显示,4月耐久财新订单增长0.2%,此前3月下滑3.7%.运输设备需求推动了耐久财订单的增加.

然而4月扣除飞机的非国防资本财订单减少1.9%,3月为下滑2.2%.不过耐久财报告素来就以波动性大而闻名,在每个季度的第一个月,非国防资本财分项指数通常都会下滑.

"好的消息就是全球经济增长疲弱并没有导致美国耐久财订单崩跌,"Wells Fargo Securities资深经济分析师Scott Anderson说道."相对来看,鉴於阻力巨大,美国耐久财订单整体趋势可以说还是保持得非常稳健的."

欲浏览初请失业金数据的图表,请点击:(link.reuters.com/jek48s)

欲浏览耐久财订单的图表,请点击:(link.reuters.com/pek48s)

欲浏览Markit的PMI图表:(link.reuters.com/qek48s)

美国个股周四大多收高,而公债价格小幅走低.美元指数则攀升.

尽管请领失业金数据在最近几周几无变动,但也没有暗示就业市场情况恶化.5月12日止当周的续请失业金人数下降2.9万人,至326万.

"就业市场仍保持正增长.我们预计失业率将保持在8.1%."德意志银行美国首席分析师Joseph LaVorgna说.

美国政府将於6月1日公布5月非农就业报告.(完)

--编译/审校 肖群英/戴素萍/孙茉莉/徐文焰/郑茵

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