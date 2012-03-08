分析师称美国失业率骤降疑为假象

2012年1月25日，找工作的青年在纽约参加一场招聘会。 REUTERS/Eduardo Munoz

* 华尔街分析师称,失业率的下降态势被夸大

* 近期就业岗位增加或在夏季和秋季变成阻力

* 若失业率降势无法持续,或给奥巴马连任带来阻力

路透华盛顿3月7日电---美国失业率在冬季出现大幅下降,使总统奥巴马谋求连任的步伐更加轻盈.但一些分析师认为,失业率骤然变动,可能意味着创造就业的进程很快就会慢下来.

数位华尔街分析师认为,政府在就业市场季节性变化方面存在误测,并暗示冬季失业率的大幅下跌部分只是幻觉.

如果他们的研究结论符合实际,那麽未来数月失业率可能不会有太大变化,或使奥巴马阵营有关就业状况会持续好转直至大选的愿景落空.

这可能使奥巴马在一些摇摆州失去不少立场摇摆选民的关键支持,在距离大选投票只剩下几个月之际,若失业率下降,这些选民就可能倒向奥巴马这边.

"我们认为过去几个月的就业数据骤然好转,夸大了根本性改善的状况,"高盛驻纽约分析师Andrew Tilton表示.

"展望未来一段时间,你不会看到这样的好转步伐了."

高盛预计,到今年底,美国失业率将为8.2%,仅略低於1月的8.3%.

美国失业率已较去年10月的8.9%下降0.6个百分点.这一降幅异常迅速,且有越来越多的乐观人士预计,到今年底,失业率将跌至8%以下.

但近期失业率的大幅下降却令有些分析师困惑,他们质疑经济增长步伐是否快到了足以如此迅速拉低失业率的程度.

为探究其中原因,数位华尔街分析师仔细解读了失业数据并指出,2007-2009年衰退最严重的时期带来了持续性影响,扭曲了政府按正常情况下冬季就业疲弱因素进行调整後的数据.

政府利用计算机程序,过滤掉每年冬季建筑业岗位下滑等季节性变动因素.若不做这些调整,就较难衡量就业市场的健康状况,因为每年冬季当寒冷天气妨碍户外作业时,失业率都会上升.例如未经调整的原始失业率在12月和1月都会上升.

但由於计算机程序是根据最近的情况进行调整,2008-2009年冬季所失去的数以百万计的工作岗位,可能使系统误以为其後几个冬天的情况也会同样糟糕.

而当今年冬天的这些原始失业率数据未如预期那样上升时,计算机程序似乎将数据过分向下调整,导致失业率出现大幅下降,摩根大通分析师Michael Feroli在周二的一份报告中写道.部分华尔街的研究人士认为,去年冬天这种影响就已存在.

即便是美国联邦储备委员会(美联储,FED)也对失业率的大幅下降感到困惑.美联储主席伯南克此前表示,决策者预计今年失业率不会进一步大降.美联储经济学家正在研究就业市场近期明显改善背後的原因.

美国2月非农就业数据将於周五公布,失业率料持稳.

**奥巴马竞选或面临逆风**

华尔街研究表明,季节性调整让失业率下降的局面不大可能维持到夏秋.也许这会让正在为11月6日竞选连任而奋战的奥巴马担心.

根据野村的研究报告,到11月2日公布10月就业报告时这种影响或许会非常明显,而四天后就要举行大选.即便在深层次上就业市场正在缓慢改善,但季节性调整可能让本来平平淡淡的10月失业率向上攀升.

"就在大选前几天,你可能会看到失业上升,"野村驻纽约经济分析师Jeff Greenberg说.

而政府方面编制数据的分析师则为自己调整数据的方法辩护.季节性就业中一些实质改变或许已经在衰退期间变得根深蒂固,意味着2008-2009年冬季的情况或许并非异常.

他们辩称,像华尔街分析师那样在研究中扣除2008-2009年冬季的糟糕情况,完全是一种主观臆断的做法,最终可能被证明是错误的.

"我们不会草率地改变季节性调整的方法,"Tom Nardone说.他帮助劳工部评估就业衡量的指标.

美国失业率的图表请点选(link.reuters.com/jab96s)

**关系重大**

不过,由於衰退的影响,劳工部已修改了其它数据的编制过程.去年,劳工部调整了企业开业或关张数量的预估方法.之前的模型存在问题,导致政府低估了2008年和2009年就业岗位的下降.

其他机构也修改了各自报告,将季节性调整纳入考量.

民间机构供应管理协会(ISM)在1月对七年来的制造业和服务业数据进行了修正,改变了对数据进行季节性调整的方法,把2008-2009年冬季的部分情况视为异常.

美联储也在去年对工业生产数据进行了类似的调整.美国统计局(U.S. Census Bureau)亦在研究衰退的影响.政府公布的经济数据有很多是统计局收集的.

"统计局完全清楚大萧条给这些数据的编制带来特别挑战,"该机构首席经济学家Mark Doms在电子邮件中说道.

季节性调整问题并不足以改变失业率的长期趋势.由於计算方法的原因,让一年中的某段时间对结果产生影响,而後又将影响传递给其他结果.但这些影响或许会让奥巴马的竞选之路走得不那麽轻快.

自二战以来,没有哪位美国总统能够在失业率高於7.2%的情况下连任.但一些政治问题分析师表示,选民们最在乎的是失业率今後的走向,而不是目前的水平.

美利坚大学的政治学者James Thurber认为,如果季节性调整问题在秋季影响到就业数据,有可能影响那些尚未偏向任何一党的中间派选民.

在那些摇摆州,独立选民显得尤其重要,他们需要比其他人更长的时间来下决心.

"如果失业率居高不下,奥巴马就更难在这些摇摆州取胜."Thurber说.(完)

--编译 丁琦/郑茵;审校 程琳

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