美就业及楼市数据再添经济乐观迹象

综述：全球基金减持美英股票 顾虑特朗普及英退风险
路透伦敦3月31日 - 全球投资者3月减持美股，因对“特朗普通胀”涨势愈发怀疑，并将英股持仓减少至五年半低位，这归咎于对英退及英国可能分裂的担忧之情。
* 上周初请失业金人数减少3.7万人,至五年来最低
* 房屋开工飙升12.1%至四年高位
* 建筑许可上升0.3%
* 大西洋沿岸中部地区1月制造业萎缩
路透华盛顿1月17日 - 美国上周初请失业金人数触及五年来最低,且12月房屋开工大增,提供美国经济仍处于复苏轨道的最新佐证.
周四公布的报告显示,美国经济对于不确定的财政环境的抵抗力意外良好.不过,第四季经济增长可能受抑,而今年前三个月料仅会温和回升.
"虽然成长缓慢,但财政悬崖不确定性带来的损害并不足以扼杀复苏,"道明证券(TD Securities)高级分析师Millan Mulraine称.
美国国会议员在最后关头达成协议,部分避免了财政悬崖.有关上调政府债务上限的纷争正在迫近.
劳工部称,初请失业金人数经季节调整后减少3.7万人,降至33.5万人,为2008年1月以来最低.这是2010年2月以来最大一周降幅,结束连续四周的增加势头.
尽管对季节性波动的调整问题可能夸大了下降幅度,但经济学家称该数据仍然显示劳动力市场以及整体经济好转.
"虽然对该数据有一丝怀疑,但我们还是觉得初请失业金人数的整体变化趋势显示,岁末年初的裁员活动没有增加,"RDQ Economics经济分析师John Ryding称.
商务部公布的另一份报告显示,12月房屋开工率跃升12.1%,至2008年6月以来最高.住宅建筑许可亦为四年半高位.
美国股市收涨,因就业和楼市数据非常乐观,标准普尔500指数.SPX触及五年高位.商品价格亦上扬,不过美国公债价格下跌.
美元兑日圆升至两年半高位.
浏览初请失业金图表,请点选:(link.reuters.com/xew34t)
浏览房屋开工图表,请点选:(link.reuters.com/gyh24t)
浏览制造业图表,请点选:(link.reuters.com/dyq93t).
**楼市持续复苏**
虽然温暖天气或有所帮助,但数据确认了楼市持续改善的趋势,所有四个地区的房屋开工年率均上升.独栋房屋和多户房屋开工也均增加.
2012年房屋开工为78万户.虽然与历史标准相比仍偏低,但是连续第三年上升.楼市不再是经济的拖累,去年住宅建设自2005年来首次对经济增长做出贡献.
IHS Global Insight分析师Patrick Newport称,"楼市持续复苏.利率处于极低水平,新屋和成屋存量较低,而且经济正在创造就业岗位."
Newport预计,今年房屋开工料达97万户.本周公布的数据还显示,美国12月零售销售和制造业稳健增长.
但出口低迷、库存上升缓慢且国防支出升势逆转,可能会使第四季经济增长环比年率降至2%以下.
另一份报告显示,美国大西洋沿岸中部地区1月制造业活动萎缩,因为新订单减少.这提醒人们经济前景仍不稳.
美国费城联邦储备银行称,美国大西洋沿岸中部地区1月制造业活动指数从12月的正4.6降至负5.8.该指数低于零意味着宾夕法尼亚州、新泽西州和特拉华州的制造业活动萎缩。
"制造业放缓,但仍在增长.在看到其他地区的调查报告前,我不想过度解读这一数据,"PNC Financial Services高级分析师Gus Faucher表示.
本次初请失业金人数报告所覆盖的一周处于1月非农就业报告的数据采集时间范围之内.能更好衡量就业市场趋势的指标--初请失业金人数四周均值下降6,750人至35.925万人,暗示就业市场状况有所改善.
就业增长一直缓慢,12月新增就业岗位15.5万个.上月失业率持稳于7.8%.高失业率可能会使美国联邦储备委员会(美联储)保持扩张性的货币政策.
亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周四表示,美联储非常可能需要把大规模资产购买行动持续到今年下半年.(完)
(编译 兰秀娟; 审校 张涛)
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