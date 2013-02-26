美国数据改善 景气回升朝霞在望

* 紧缩效应消退后美国经济料迎来复苏

* 复苏开始变得更为正常化

* 收入增加和债务负担下降将有助于消费

* 汽车和住房是亮点所在

撰稿 Jason Lange

路透华盛顿2月25日 - 着名的美国经济学家米尔顿·弗里德曼(Milton Friedman)曾观察到,经济从衰退中复苏就好比是拨动一根吉他的琴弦:摁下去的力度越大,其反弹的速度也就越快.

虽然2009年美国经济开始摆脱深度下滑时,上述情况并未出现.然而如今经过了数年的几近零增长后,有迹象显示一次更为强劲的复苏正箭在弦上,尽管政府节支措施可能给经济带来数月的打压.

这么说主要的原因就是家庭财务状况的改善,而且从某种角度来看,家庭财务现状比过去10年间的还要稳固.这就允许消费者能够加大住房和汽车的购买,而消费者在住房和汽车上的消费通常又会引领经济反弹.不过到近期为止,沉重的债务负担和信贷的收紧阻碍了经济的回升.

"我们终于等到了一个看似更加正常的复苏,"IHS Global Insight分析师Nigel Gault说.

复苏常态化的线索暗示出,过去数年就业市场的缓慢改善,现在能够给消费者支出带来更大的提振,这反过来又会创造更多的就业.

Gault和其他分析师预计,这种逐渐自立自强的景气循环,将引领经济成长步伐在年底之前大幅度加速,即便美国政府面临着定于周五启动850亿美元的预算削减计划.

本月路透调查的分析师预计,美国经济第四季增长年率将达到2.8%,高于第一季成长率预估值1.8%;1月调高的税率料在短期内打击成长.

如果这样的估计是正确的,那么第四季表现将较衰退结束以来2.1%的平均年率有明显好转.更好的是,多数分析师都预计2014年增长进一步加速.

**错误的开始**

当然,分析师数年来都是预估几个季度后就会出现更为强劲的增长.正如1,200万名失业者可以证明的,那并未发生.

然而还是有几个原因认为这次真的会不同.

首先,去年招聘增长帮助家庭获得了更多资金.高盛分析师预计,至12月的12个月内薪资约增长3%,这甚至是在剔除了通胀和为帮助员工避开1月增税而提供的支付后的数字.

这相当于2012年中期增长率的两倍,可能能够解释为什么上月税率上涨似乎对零售销售的影响非常小.

其次,家庭长久以来降低债务负担的努力或许开花结果.2006年房市泡沫破灭,让美国人深陷在房市荣景时期大肆举债的债务泥淖中,当时也让华尔街人心惶惶.许多分析师认为,这场泡沫破灭所留下的伤痕,让复苏比正常的反弹来得疲弱.即使利率处于低位,也无法说服避免负债的消费者增加支出;同时银行则不愿放款.

但慢慢地,家庭经由违约或清偿现有债务来减少贷款,而得以降低其负债.同时,收入有所增加,而美联储则继续将借款成本维持在异常地的水准.在去年第三季前,美国家庭还偿金额是其税后收入的10.6%,为1983年以来最低,且低于2007年底14.1%的纪录高位.包括租金在内更广义的财务债务也缓慢下降,来到1980年代中期的最低水准.

德意志银行分析师预测,在2014年中前,美国家庭债务余额相对于收入之比将会回到和长期趋势一致.这可望再度让消费者更能放心借款.

**亮点**

支出通常会对低利率做出回应,如今已是经济上最亮丽的一环,显示复苏正呈现更为正常的情况.

1月汽车销售年率为1,530万辆,略低于衰退前的水准.2012年汽车销量为五年来最高.

汽车销量大增,使得福特和Navistar发动机燃料系统零件供应商Michigan Precision Swiss Parts预期其销量今年将增加8-12%.

"我们忙得不得了,"公司执行长Gerald Meldrum说.

楼市同样也在积聚动能.因楼价上升,且市场上房屋供应减少,因此无论大小营建商新增订单都大幅增加.1月成屋库存跌至13年低点.

"我们认为楼市已经迈入复苏,"营建商Quadrant Homes副总裁Mark Gray表示.

去年房屋建设自2005年来首次为经济成长添砖加瓦,2013年料将带来更多支撑.

"房地产等周期性先行指标现在表现出来的状况,与经济复苏初期阶段通常会出现的情况相似,"纽约德意志银行首席美国经济学家Joseph LaVorgna说."今年经济肯定会带来偏上档的惊喜."

但未来几个月形势可能会变得严峻.

零售商巨头沃尔玛(Wal-Mart)及Olive Garden母公司Darden Restaurants (DRI.N)的高层上周纷纷警告称,上调税率已经挫伤消费者支出能力.

原定的削减联邦预算方案已经令政府开始计划减少数十万名雇员的工作时间.这可能会令2013年经济成长减少0.5个百分点.全年美国经济料将仅增长2%.

就算随后节支措施带来的冲击消褪,也不会有人预期将出现经济荣景.楼市占经济总量的比例仍旧低于泡沫时期之前的水平,因此助推经济成长的能力也同样较弱.获得信贷的难度依旧很大,对数百万在衰退时期拖欠了债务的美国人来说更是如此.欧债危机及汽油价格上涨,也给经济复苏带来持续威胁.

但家庭财务状况好转,意味着经济基本面动能可能会持续增强.房屋建设增加应该也会提升制造业产品的需求,而制造业目前正受到美国油气生产热潮的推助.

着名的经济预估公司Macroeconomic Advisers表示,总而言之,今年经济成长受节支措施所限,但到2014年经济增速应会加快到至少3.3%,成为10年来最快成长步伐.

数年来,楼市泡沫破灭的效应挥之不去,挫伤了经济复苏,但如今这把经济吉他的琴弦正开始演奏出一个更为熟悉的乐音.(完)

(编译 侯向明/石冠兰/戴素萍/梁睿雪; 审校 张明钧)

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