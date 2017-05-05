综述：美国4月就业增长料反弹且薪资上涨 非农就业岗位料增18.5万个

焦点：中国A股闯关成功 MSCI明晟将其纳入新兴市场指数
路透纽约6月20日 - 美国指数供应商MSCI明晟周二表示，将把中国A股纳入新兴市场指数，但并未将阿根廷从前沿市场升级，令许多新兴市场投资者大跌眼镜。
路透华盛顿5月5日 - 美国4月就业增长可能反弹，并且薪资上涨，表明劳动力市场状况进一步收紧，有望给美国联邦储备委员会(美联储/FED)下个月升息铺路。
根据路透对分析师的调查，4月非农就业岗位可能增加18.5万个。
3月仅增加9.8万个，为10个月以来最小增幅。但其影响有限，因为1-2月天气异常温暖，使得建筑和休闲度假等天气敏感型领域的招聘提前进行。
美国劳工部定于周五1230GMT公布备受关注的非农就业报告。
就业增长符合预期将会支持美联储的论点，即首季仅为0.7%的经济增长环比年率可能是“暂时性的”，且乐观认为经济活动将会以“温和的”步伐扩张。
“就业市场持续收紧，过去的这一年通胀率平均来说都在攀升，”Stone & McCarthy Research Associates经济分析师Ray Stone说道。“从美联储的角度看，6月有可能会收紧政策，且今年余下的时间还有可能会再次升息。”
美联储周三维持利率不变，并表示预期就业市场状况将会进一步增强。
美联储在3月的会议上升息25个基点，并预期今年将再升息两次。
4月平均时薪可能增加0.3%，部分归因于日历因素。虽然同比增幅料维持在2.7%，但有迹象显示随着就业市场劳动力闲置情况下降，薪资增长正在加快。
上周的一份政府报告显示，美国第一季民间部门薪资录得10年来最大涨幅。
**接近充分就业**
美国经济需要每个月创造7.5万-10万个就业岗位，才能与劳动年龄人口的增长保持一致。今年第一季，每个月平均增加17.8万个就业岗位。
失业率在3月降至近10年低点4.5%，4月可能小幅升至4.6%。鉴于劳动力市场料在今年达到充分就业水平，就业增长情况或将放缓，因企业难以找到合格雇员。
“我们从各种传闻或消息看到，人力错置的情况持续增加，”巴尔的摩CIBC大西洋信托私人财富管理公司的投资长David Donabedian说。“许多行业苦于找不到够多合适的人才，这些情况最终将造成薪资上涨压力。”
预计上月就业增长或将加速，而其中带头的可能是建筑业和制造业聘雇。零售业聘雇则可能出现连续第三个月下滑。
杰西潘尼(J.C. Penney)、梅西百货(M.N)和Abercrombie & Fitch (ANF.N)在内的零售商已宣布裁撤数以千人计的岗位，因他们转向线上销售，并且缩减实体店面。
预计4月有更多人进入劳动市场，可能使劳动参与率微幅上升。劳参率目前处于63%的11个月高点。
“现在没有太多灰心丧志的劳工，退出劳动市场的失业人口已经偏低，所以劳动参与率显然没有太多弹升空间，”摩根士丹利分析师Ted Wieseman说。(完)
(编译 刘秀红/孙茉莉/王兴亚/李婷仪 审校 张若琪/龚芳/陈宗琦/张明钧)
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