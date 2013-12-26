美国就业市场和购物季零售销售表现不俗

路透华盛顿12月26日 -美国上周初请失业金人数降至近一个月最低，就业市场显现充满希望的迹象，同时11月和12月假期购物季零售销售上升。

劳工部周四公布，上周初请失业金人数经季节调整后减少4.2万人至33.8万人。

假期令最近的请领失业金数据波动颇大，所以很难对其进行合理解读。不过周四的报告显示，请领失业金人数仍支持明年经济成长加快的预期。

“就业市场形势在改善，消费者信心上升，所以我们认为经济好转日益广泛的趋势将继续推低请领失业金人数，”道明证券分析师Gennadiy Goldberg表示。

初请失业金人数自9月以来趋于上升。但分析师表示，请领失业金数据仍符合就业增长趋势，之前其他就业市场指标也表明就业市场在好转。

初请失业金人数四周均值增加4,250人，至34.8万人。

“基本趋势依然向好，”Moody’s Analytics分析师RyanSweet称，“2014年就业增长将会更加强劲。”

失业金申领数据对美股和公债收益率(殖利率)的影响似乎不大，后两者均在清淡交投中走升。

更强劲的消费者支出似乎推动美国经济下半年加快成长，大多数分析师预计此动能将延续到2014年。

MasterCardAdvisors的数据显示，假期季亦显现出积极迹象，销售较上年同期增长，因零售商加大打折和促销力度以吸引顾客。

由于就业市场改善，美国联邦储备委员会(美联储/FED)本月稍早宣布，1月将把每月850亿美元的购债规模削减100亿美元。

10月和11月就业人数均稳固增加。11月失业率降至了五年低点7.0%。

一名劳工部分析师说，没有州提交了部分或预估的日期。但他指出，受假期因素影响，初请失业金人数仍然处在一个波动时期。这种波动性是由于每周数据经季节因素调整时所具有的内在困难所致，比如零售商和学校会在冬季调整员工规模。

前周初请失业金人数修正为比初值多了1,000人。接受路透访问的分析师曾预估，上周初请失业金人数会降至34.5万人。

报告还显示，12月14日止当周续请失业金人数增加4.6万人至292.3万人。(完)

(编译 李爽/许娜/侯向明； 审校 孙茉莉/张荻)

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