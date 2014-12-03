综述：美国就业和服务业数据良好 全球成长放缓对美国影响有限

焦点：万一法国周日选举结果爆冷 欧盟并没有“B计划”--外交人士
路透布鲁塞尔4月21日 - 外交人士表示，如果法国两个反欧盟候选人在周日选举中双双挺进决胜轮投票，欧盟没有为此准备特别计划。这让欧盟只能静观其变，盼望中间派候选人获胜。
路透华盛顿12月3日 - 11月美国民间就业岗位以较快的速度增长，服务业强劲扩张，表明全球经济不断放缓对美国经济活动的影响有限。
不过，周三公布的另一项数据显示，就业市场状况改善尚未带动薪资增长加速，这可能使美国联邦储备委员会(FED/美联储)有理由在一段时间内继续保持超低利率。
“目前，日本经济滑入衰退，以及欧元区和俄罗斯可能重陷衰退是市场热议的话题，相比之下，美国经济表现要强得多，”BMO Capital Markets驻纽约的高级分析师Jennifer Lee表示。
民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国11月民间就业人数增加20.8万人，10月民间就业人数自23万人上修为23.3万人。民间就业岗位过去八个月中有七个月的增幅超过了20万。
美国政府将在周五公布11月非农就业报告。
上月，民间就业岗位全面增长，但服务业和制造业的招聘步伐有所放缓。分析师表示，这并未改变其对11月非农就业岗位增长超过20万的预期。
另外，美国供应管理协会(ISM)周三公布，11月非制造业指数为59.3，仅略低于8月所创的经济衰退后最高位59.6，路透访查的分析师预期为57.5，10月为57.1。
数据高于50表明服务业活动扩张。新订单和积压订单增加，而一项衡量出口订单的指标劲扬，未受中国和欧元区成长放缓，以及日本经济滑入衰退的影响。
**薪资增长缓慢**
美国股市和美国公债价格基本持平。美元兑欧元触及27个月高位，因交易商押注欧洲央行将在周四举行的政策会议上决定，向区内经济注入更多资金。
美国劳工部周三公布，美国第三季时薪增幅被下修至1.3%，上月报告的初估值为增长2.3%；第二季时薪增幅从上月报告的2.3%下修至0.9%。
经大幅下修后，两个季度的时薪与政府衡量平均时薪的指标相一致，缓解了对薪资增速略快于美联储预期的担忧。
“这意味着美联储可能尚未面临在短期内升息的压力，”Naroff Economic Advisors的首席分析师Joel Naroff表示。
薪资成长是决定美联储何时开始升息的关键因素之一。
第三季薪资成长迟滞，单位劳工成本回落1.0%，这进一步暗示缺乏通胀和获利压力。
上月公布的初估值为增长0.3%。第二季数据被下修，显示单位劳工成本下降的幅度超过初值。
多数分析师预计，美联储将在明年中前后开始升息。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
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路透布鲁塞尔4月21日 - 外交人士表示，如果法国两个反欧盟候选人在周日选举中双双挺进决胜轮投票，欧盟没有为此准备特别计划。这让欧盟只能静观其变，盼望中间派候选人获胜。
--人民币兑美元当周微升0.05%。本周客盘购汇较强，周中有油盘购汇，而大行亦在合适点位适度提供美元流动性支持，让汇价维持在狭窄区间内。美元指数再度跌破100点关口，相对疲弱的美元亦缓解了人民币贬值压力；并且让市场预期愈发分化。随着离岸市场流动性好转，两地汇价已基本一致。若周末法国大选不出意外，料人民币短期将维持横盘走势。
防范股市、债市和欧元剧烈震荡的成本在本周已经飙升，因民调显示选情胶着，投资人担心会再次出现预料不到的选举结果；而这样的结果可能打乱风险资产今年强劲开局的局面。