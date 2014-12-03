综述：美国就业和服务业数据良好 全球成长放缓对美国影响有限

资料图片：2014年9月16日在美国丹佛召开的一次招聘会，求职者与雇主代表正在交谈。 REUTERS/Rick Wilking

路透华盛顿12月3日 - 11月美国民间就业岗位以较快的速度增长，服务业强劲扩张，表明全球经济不断放缓对美国经济活动的影响有限。

不过，周三公布的另一项数据显示，就业市场状况改善尚未带动薪资增长加速，这可能使美国联邦储备委员会(FED/美联储)有理由在一段时间内继续保持超低利率。

“目前，日本经济滑入衰退，以及欧元区和俄罗斯可能重陷衰退是市场热议的话题，相比之下，美国经济表现要强得多，”BMO Capital Markets驻纽约的高级分析师Jennifer Lee表示。

民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国11月民间就业人数增加20.8万人，10月民间就业人数自23万人上修为23.3万人。民间就业岗位过去八个月中有七个月的增幅超过了20万。

美国政府将在周五公布11月非农就业报告。

上月，民间就业岗位全面增长，但服务业和制造业的招聘步伐有所放缓。分析师表示，这并未改变其对11月非农就业岗位增长超过20万的预期。

另外，美国供应管理协会(ISM)周三公布，11月非制造业指数为59.3，仅略低于8月所创的经济衰退后最高位59.6，路透访查的分析师预期为57.5，10月为57.1。

数据高于50表明服务业活动扩张。新订单和积压订单增加，而一项衡量出口订单的指标劲扬，未受中国和欧元区成长放缓，以及日本经济滑入衰退的影响。

**薪资增长缓慢**

美国股市和美国公债价格基本持平。美元兑欧元触及27个月高位，因交易商押注欧洲央行将在周四举行的政策会议上决定，向区内经济注入更多资金。

美国劳工部周三公布，美国第三季时薪增幅被下修至1.3%，上月报告的初估值为增长2.3%；第二季时薪增幅从上月报告的2.3%下修至0.9%。

经大幅下修后，两个季度的时薪与政府衡量平均时薪的指标相一致，缓解了对薪资增速略快于美联储预期的担忧。

“这意味着美联储可能尚未面临在短期内升息的压力，”Naroff Economic Advisors的首席分析师Joel Naroff表示。

薪资成长是决定美联储何时开始升息的关键因素之一。

第三季薪资成长迟滞，单位劳工成本回落1.0%，这进一步暗示缺乏通胀和获利压力。

上月公布的初估值为增长0.3%。第二季数据被下修，显示单位劳工成本下降的幅度超过初值。

多数分析师预计，美联储将在明年中前后开始升息。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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