美国民间就业和服务业增长数据欠佳

* 2月ADP民间就业人数增加13.9万人

* 1月就业增幅下修为12.7万人

* 服务业增速创四年来最慢

路透华盛顿3月5日 -美国2月民间就业人数增幅小于分析师预期，服务业增速也创下四年低点，这是显示恶劣天气冲击美国经济的最新迹象。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三公布的褐皮书也指出了天气的影响。美联储将近几周的经济增长描述成“温和至适度”成长，在12个联储地区中，恶劣天气导致两个地区经济活动“略为”萎缩。

分析师并不太担忧这些疲弱数据。他们称经济基本面依旧稳健，而且一系列偏弱的数据也不会阻碍美联储继续缩减货币刺激措施。

“我们仍然相信，经济的基本势头仍然向好，而且我们预期未来几个月随着反常的严寒天气的影响消退，增长步伐会明显反弹，”道明证券(TDSecurities)驻纽约副首席分析师Millan Mulraine表示。

民间就业服务机构ADP EmployerServices周三发布的报告显示，美国2月民间就业人数增加13.9万人。同时，1月增幅也由17.5万人下修至12.7万人。

联合完成该报告的Moody'sAnalytics称，上月数据欠佳归咎于恶劣天气。该数据逊于分析师此前预测的增加16万人。

此份报告令人担心2月非农就业岗位增长连续第三个月表现疲弱，不过分析师称ADP报告不是个可靠的先兆。政府将于周五公布非农就业报告。

上周进行的路透调查显示，2月非农就业岗位预计增加15万个，增幅高于1月的11.3万个和12月的7.5万个。1月和12月数据同样受到天气因素影响。

另一份报告显示，美国供应管理协会(ISM)2月非制造业指数自1月的54降至51.6，为2010年2月来最低。ISM将非制造业活动温和归因于天气恶劣。

不过，2月非制造业指数为连续第50个月处于荣枯分水岭50以上。

就业分项指数从1月的56.4下跌至47.5，为2010年3月来最低，且为2011年12月来首次跌至50以下。

此外，金融数据公司Markit公布的另一份服务业报告也显示活动放缓。Markit的2月服务业就业分项指数更降至11个月低位。

欲浏览ADP报告相关图表，请点击：

link.reuters.com/fex44t

欲浏览Markit和ISM报告对比图表，请点击：

link.reuters.com/geg47v

**美联储料维持现状**

美股在因乌克兰局势而剧烈震荡两日后，周三收盘变动不大。美元指数下滑，美国公债价格小幅上涨。

天气因素使得美联储的决策变得复杂。不过从美联储主席叶伦到其他官员均未显示出要停止缩减购债步伐的倾向。

叶伦上个月对国会表示，只有在经济前景出现“重大转变”时，联储才会暂停缩减购债。

“天气”这个词在褐皮书报告里被引用了119次，“雪”或类似字眼被提及24次。“冰”则出现了两次。

今年严重的暴风雪袭击了东北部、中西部和中西部偏北的多数区域，同时异常的冰暴亦袭击了东南部地区。

“美联储已暗示，不会急于从近期数据中判断成长步伐如何，”RDQ Economics首席分析师John Ryding说。

“除非周五非农就业数据非常疲弱，否则我们预计美联储将在本月稍晚宣布进一步缩减购债。”

美联储政策会议定于3月18-19日举行。(完)

(编译 朱晓军/许娜/侯向明； 审校 张涛/张荻)

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