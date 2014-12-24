独家：美国21个州明年上调最低工资 沃尔玛1400家门店受冲击

路透芝加哥12月24日 - 据路透看到的沃尔玛(WMT.N)内部文件，美国各地上调最低工资，将促使沃尔玛对1,434家门店的基本工资做出调整，影响到该公司在美国门店总数的大约三分之一。

这份文件在本月稍早发送给门店经理，提供了最低工资上调对沃尔玛产生冲击的线索。美国21个州将在2015年1月1日左右上调最低工资。

虽然沃尔玛和其他雇主每年都要对工资做出调整，但对这个问题的日益关注使薪资调整的区域扩大。2014年美国有13个州上调了最低工资，2013年和2012年分别为10个和8个。

沃尔玛发言人Brooke Buchanan表示，公司正在做出调整，以“确保我们的门店符合这21个州的法律。”

对于美国最大民营雇主沃尔玛而言，最低工资立法绝非小事，该公司雇用了130万名员工。它的经营模式建立在严格控制成本的基础之上，因为沃尔玛以低价吸引消费者，公司的利润率不高。

最近几年，许多美国较低收入家庭在金融危机中失业或失去收入后，沃尔玛的销售成长便陷入困境。

沃尔玛的文件显示，薪资结构将有所改变，包括熟食店店长、百货部门主管等高技术职位，与较低级别职务之间最低奖金的差距将减小。

沃尔玛也将把收银员、推车服务员与维修人员等三个最低工资等级，合并为单一基本工资。

根据一名正对自身服务之分店执行这些变革的经理表示，这些改变似乎是沃尔玛为了抵消预期中劳动成本高涨所做的部分努力。

“实质上，较高阶时薪人员工资受到压缩，将有助于吸收较低阶员工工资调升的成本，”这位不愿具名的经理表示。(完)

(编译 李春喜/陈宗琦；审校 艾茂林/朱晓军)

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