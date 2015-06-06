即时观点：美国5月非农就业岗位大增28万个 美联储9月加息机率上升

路透6月5日 - 美国5月非农就业岗位增长大幅加快，薪资增长也加速，表明经济动能充沛，或增加美联储在9月加息的机率。

数据要点：

* 5月非农就业岗位增加28.0万个，增幅为12月来最大

* 失业率从4月的七年低点5.4%升至5月的5.5%，原因是有更多人、可能是大学毕业生进入了劳工队伍，表明就业市场信心增强

* 3月和4月非农就业岗位共计上修3.2万个。加上平均时薪增加0.08美元，都暗示现在来看9月加息是有可能的

以下为分析师评论摘要：

JANNEY MONTGOMERY SCOTT首席投资策略师MARK LUSCHINI：

整体数据当然远高于预期。28万的增幅相当大。数据十分不错，不过就美联储利率政策角度来说，市场认为它利空。就经济而言，这样的数字当然受欢迎。

市场已经习惯于接受美联储注入的流动资金。今日的数据肯定会让美联储更加坚持在9月升息。可以理解市场将因此下跌，但数据本身不坏。

CLEAR AND CANDID ECONOMIC AND POLITICAL ANALYSIS分析师VINCENT TRUGLIA：

两年期以上的利率需要上升，这样美联储上调短期利率才更容易。如此的话市场的压力应该会减少。短期利率上调25个基点将不会令复苏脱轨。我希望他们会在本月，或者最晚在下个月行动。实际上，如果他们真的行动，我们可能看到非常长期限的利率稍稍下降，因为长期通胀预期应该受到遏制。

人们似乎不认为美国经济处在非常好的状态中。最近几年的第一季数据都很差，不过可能是与季节调整因素有关。连续两年的第一季天气都很恶劣，但没有得到恰当的调整。

AMERIPRISE FINANCIAL, TROY, MICHIGAN资深分析师RUSSELL PRICE：

数据当然令人惊喜，表明美国经济真的正在走出第一季的低谷。看起来平均时薪显示的薪资增长势头开始改善，印证了其他消息来源表明的薪资增长加快趋势，而且可能确实令市场对美联储升息时点的预期前移。许多人最近都在说2016年将会升息，但现在如果这种增长势头持续下去，(升息时间预期)就有可能提前到2015年。

服务业就业岗位大增，整体岗位增长也不小。临时就业岗位表现仍不错，所以它说明就业增长势头或将持续。

市场反应：

美国短期利率期货下跌，稍早美国公布非农就业数据

美国10年期公债收益率升至10月来最高

现货金下跌0.9%至3月19日以来最低每盎司1,166.53美元

英镑兑美元跌至1.5220

英镑兑欧元转至平盘上方，日内上涨0.4%至0.7287

加元兑美元升至盘中高位1.2450加元

英国公债期货跌幅扩大至70个跳动点，稍早一度下跌100个跳动点

美国七年期公债收益率触及八个月高位

美国两年期公债收益率触及2011年4月来最高

美国股指期货削减数据公布后录得的跌幅，但仍处在平盘下方

美国五年期公债收益率触及12月来最高

美元扩大涨幅，欧元跌破1.11美元至盘中低点1.10750

油价缩减涨幅，因强于预期的美就业数据公布后美元走升。(完)

(编译/审校 徐文焰/王洋)

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