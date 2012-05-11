美国上周失业数据缓解就业市场忧虑

5月7日 在纽约的一场招聘会上，一名求职者在与招聘方谈话。 REUTERS/Eduardo Munoz

* 上周初请失业金人数减少1,000人

* 初请失业金人数四周均值减少5,250人

* 3月贸易逆差扩阔至518.3亿美元

* 进口增长预示国内需求趋於强劲

路透华盛顿5月10日电---美国上周初请失业金人数略有下降,缓解了意外疲弱的4月就业报告公布以来有关就业市场正在恶化的担忧.

周四公布的另一数据显示,美国3月贸易逆差扩大,出口激增至纪录高位,进口也保持增长,彰显美国经济的基础需求日益稳固.

总之,这些报告表明,美国经济依然走在温和增长的道路上,尽管4月新增非农就业岗位疲弱且有迹象显示服务业放缓.

"我们看到过去两个月经济活动和就业增长减缓,这些或许已经成为过去,"道明证券驻纽约资深宏观策略师Millan Mulraine说.

美国劳工部周四公布,上周经季节调整的初请失业金人数为36.7万人,较前一周减少1,000人,少於分析师预估的36.9万人.分析师称失业人数下滑表明,曾导致4月初请失业金人数激增的季节性扭曲因素可能已经结束.

初请失业金人数四周均值减少5,250人,至37.9万人,该数据被视作衡量劳动力市场趋势的较好指标.

另外,3月贸易逆差扩大14.1%至518.3亿美元,为将近一年内最大升幅,因进口飙升远超越出口增幅.

进口成长5.2%,升幅为2011年1月以来最大,这与第一季消费者支出上升情况吻合.

3月出口增加2.9%,再度取得良好月度表现,显示全球经济放缓程度并未如人们所担心的那麽严重.

"有监于所有进口分项数据均飙升,已经很难再论证说经济趋疲软,"Naroff Economic Advisors首席经济分析师Joel Naroff说.

虽然贸易逆差扩大会拖累国内生产总值(GDP),但这项贸易报告的分项数据,与政府上月做出GDP初步预估时的假设基本相符.

不过,政府预估的第一季GDP增长环比年率料将从2.2%下修至约1.9%,因为周三公布的3月趸售(批发)库存增幅小於预期.

欲浏览失业金请领人数图表,请点击(link.reuters.com/zuj28s)

欲浏览贸易收支图表,请点击(link.reuters.com/dyj28s)

**就业市场改善**

请领失业金数据和跌深後的低接买盘提振美股.美债价格下跌,其避险魅力有所减弱.美元兑一篮子货币几无变动.

美国政府上周五表示,4月美国非农就业岗位仅新增11.5万个,为六个月来最低.而随後公布的申请失业金数据则缓和了就业市场陷入迟滞的担忧.

许多分析师认为新增就业岗位回落,是对冬季异常温暖天气带动招聘活动增加的修正.他们相信基本就业增幅约为每月17.5万人,即过去三个月的平均值.

Raymond James首席分析师Scott Brown表示,"该数据显示就业呈现温和增长,与每月15万至18万的就业岗位增长速度相一致."

其他数据显示没有通胀压力的迹象,原油价格回落推低了4月进口物价,降幅为10个月来最大.

这应该有助於降低许多家庭的生活成本并支撑经济成长.

"由於存在外部需求,尤其是在欧洲,且油价已经下滑...未来几个月进口物价的压力可能依旧不大,"巴克莱分析师Peter Newland表示.(完)

--编译 肖群英/李婷仪/戴素萍;审校 郑茵/程琳

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